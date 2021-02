Tealium erhält in einer Finanzierungsrunde der Serie G unter der Leitung von Georgian und Silver Lake Waterman 96 Millionen USD

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

San Diego (ots/PRNewswire) - Die Investition wird Produktinnovationen vorantreiben und die globale Präsenz erweitern, um den Service für Unternehmenskunden zu verbessern.Tealium, der zuverlässige Marktführer im Bereich der Orchestrierung von Kundendaten in Echtzeit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde der Serie G unter der Leitung der bestehenden Investoren Georgian und Silver Lake Waterman 96 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die erworbenen Finanzmittel, die die Bewertung des Unternehmens auf 1,2 Milliarden US-Dollar erhöhen, werden zur Finanzierung beschleunigter Produktinnovationen genutzt, um die wachsende Nachfrage nach einer Kundendatenplattform (CDP) zu befriedigen, die globalen Unternehmen ein personalisiertes, konformes und kanalübergreifendes Kundenerlebnis in Echtzeit bietet.In einer durch scharfen Wettbewerb geprägten On-Demand-Welt zwingen die Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf personalisierte Omnichannel-Erlebnisse die Unternehmen zunehmend dazu, ihre Kundendaten effektiv zu nutzen. Die Unternehmen unterliegen nicht nur dem Druck der Verbraucher, sondern müssen auch aufgrund der Abschaffung der Cookies von Drittanbietern und der Notwendigkeit zur Einhaltung von immer mehr gesetzlichen Vorschriften sicherstellen, dass sie über eine vertrauenswürdige und zuverlässige Kundendatenstrategie verfügen. Diese Trends haben zu einer Verlagerung hin zu First-Party-Daten und zu einem Bedarf an CDPs geführt, die den Unternehmen dabei helfen, relevante Käufererfahrungen zu liefern, die auch konform sind."Durch bestimmte Marktfaktoren ist ein Umfeld entstanden, in dem Unternehmen eine First-Party-Datenstrategie einführen müssen, um wettbewerbs- und überlebensfähig zu bleiben - und dieser Trend wird nur noch zunehmen", so Jeff Lunsford, CEO von Tealium. "Wir haben festgestellt, dass sich immer mehr globale Unternehmen für die CDP von Tealium entscheiden, weil wir ihnen helfen können, den Geschäftswert schnell zu realisieren. Und das ist in diesen dynamischen Zeiten entscheidend. Dieses neue Kapital werden wir in den Ausbau unserer Teams für Kundenerfolg, Ökosystementwicklung und Produktentwicklung auf der ganzen Welt investieren. Wir möchten unsere Kunden durch die hohe Branchenkompetenz unseres Teams und unsere Partner unterstützen und sie mit neuen Produkten und Dienstleistungen erfreuen, die ihnen die Arbeit erleichtern."Als erstes echtes CDP hat Tealium die branchenübliche Datenplattform entwickelt, die es Unternehmen auf der ganzen Welt und in vielen Branchen ermöglicht, die vorhandenen Daten so zu nutzen, dass sie tiefere Einblicke gewinnen. Als herstellerneutrale CDP mit mehr als 1.300 Lösungsintegrationen ermöglicht Tealium seinen Kunden, viele Anwendungsfälle zu unterstützen, um dadurch ihren Kunden großartige Erlebnisse zu bieten und gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Sowohl Investoren als auch Kunden haben diese Chance früh erkannt und tragen seit über einem Jahrzehnt zur Akzeptanz und zum Wachstum von Tealium bei."Ein personalisiertes Kauferlebnis ist heute genauso wichtig wie die Qualität des gekauften Produkts oder der Dienstleistung", erklärt Justin LaFayette, Lead Investor bei Georgian. "Die Kundendatenplattform von Tealium hilft Unternehmen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie ihnen das Wissen bereitstellt, das sie benötigen, um ihren Kunden ein hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Tealium fortzusetzen, zumal Tealium die wachsende Nachfrage nach dieser wesentlichen Anforderung der Digitalisierung an führender Stelle erkannt hat."MedienkontakteFür Tealium:Sydney DeLoshsydney.delosh@walkersands.com+1 (312) 267-2939Über TealiumTealium verbindet Kundendaten - über Web-, Mobil-, Offline- und IoT-Geräte hinweg - damit Marken mit ihren Kunden in Verbindung treten können. Das schlüsselfertige Integrations-Ökosystem von Tealium unterstützt über 1.300 client- und serverseitige Anbieter und Technologien und ermöglicht es Marken, eine einheitliche Infrastruktur für Kundendaten in Echtzeit zu schaffen. Der Tealium Customer Data Hub umfasst Tag-Management, einen API-Hub, eine Kundendatenplattform mit maschinellem Lernen und Datenmanagement-Lösungen, die Kundendaten wertvoller, verwertbarer und sicherer machen. Mehr als 1.000 Unternehmen weltweit vertrauen Tealium bei der Umsetzung ihrer Kundendatenstrategien. Weitere Informationen finden Sie unter www.tealium.com.Über GeorgianGeorgian ist ein Fintech-Unternehmen, das in wachstumsstarke Softwareunternehmen investiert, die Daten auf vertrauenswürdige Weise nutzbar machen. Bei Georgian bauen wir eine Plattform auf, um CEOs von Softwareunternehmen und ihren Teams eine bessere Erfahrung mit Wachstumskapital zu ermöglichen. Die Plattform von Georgian wurde entwickelt, um die besten Softwareunternehmen in der Wachstumsphase zu identifizieren und zu unterstützen. Dabei wird ein intelligenter, datenbasierter Ansatz verfolgt, um die wichtigsten Herausforderungen zu meistern, mit denen CEOs beim Wachstum ihrer Unternehmen konfrontiert sind. Das Team von Georgian hat seinen Sitz in Toronto und vereint Softwareunternehmer, Experten für maschinelles Lernen, erfahrene Betreiber und Investment-Profis. Weitere Informationen finden Sie unter https://georgian.io/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3056399-1&h=1457648408&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056399-1%26h%3D1722063137%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgeorgian.io%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fgeorgian.io%252F&a=https%3A%2F%2Fgeorgian.io%2F),Über Silver Lake WatermanSilver Lake Waterman ist Teil von Silver Lake, einer globalen Technologie-Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen und zugesagtem Kapital von insgesamt ca. 75 Milliarden US-Dollar und einem Team von Fachleuten in Nordamerika, Europa und Asien. Silver Lake Waterman konzentriert sich darauf, Firmen in Technikbranchen und techniknahen Branchen in einem späteren Stadium des Wachstums flexibles Expansionskapital zu verschaffen. Für weitere Informationen über Silver Lake Waterman und Silver Lake besuchen Sie bitte www.silverlake.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431915/Tealium_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3056399-1&h=1577046437&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056399-1%26h%3D1988697622%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1431915%252FTealium_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1431915%252FTealium_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1431915%2FTealium_Logo.jpg)Original-Content von: Tealium, übermittelt durch news aktuell