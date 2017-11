Teach For All, Dr. Hiroshi Komiyama und MiSK Foundation gewinnen Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award in Dubai

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Gewinner des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award2017 nahmen am ersten Tag des Knowledge Summit 2017 an einerGremiumssitzung teil.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151123/290068LOGO )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/609832/Wendy_Kopp_Award_Winner.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/609833/Hiroshi_Komiyama_Award_Winner.jpg )Die diesjährigen Gewinner sind Wendy Kopp, Geschäftsführerin vonTeach For All (USA), Dr. Hiroshi Komiyama, Vorsitzender desMitsubishi Research Institute (Japan), und die Mohammed bin Salman(MiSK) Foundation (Saudi Arabien).Die Preisträger des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Awardwerden für ihre herausragende Beteiligung an der Erzeugung undVerbreitung von Wissen ausgewählt und für ihre Beiträge mitbedeutendem Einfluss auf die Entwicklung von Wissen, die Inspirationanderer und die Erschaffung von Möglichkeiten zur Förderung vonWissen geehrt.Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsidentund Premierminister der VAE sowie Herrscher von Dubai, rief 2015 denMohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award ins Leben. DieAuszeichnung soll Menschen, die in wissensbezogenen Feldern arbeiten,ermutigen, innovative und neue Wege zu finden, um Wissen weltweit zuverbreiten. Sie spiegelt die Entschlossenheit von Seiner HoheitScheich Mohammed und Dubai wider, wissensbezogene Fortschritte aufder ganzen Welt zu honorieren und gleichzeitig Innovationen undOriginalität zu fördern.Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed binRashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE sowieHerrscher von Dubai, und den Weisungen des MBRF-Vorsitzenden SeinerHoheit Scheich Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum findet imDubai World Trade Centre vom 21. bis 22. November 2017 zum viertenMal der Knowledge Summit statt. Das diesjährige Thema lautet: "Wissenund die vierte industrielle Revolution".Pressekontakt:Hussain Mohammad, +971 4 4233466, hussain.mohammad@mbrf.aeOriginal-Content von: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF), übermittelt durch news aktuell