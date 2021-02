Te Connectivity: War das hier wirklich zuzutrauen?

Weitere Suchergebnisse zu "TE Connectivity":

Te Connectivity, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Fertigungsdienste", notiert aktuell (Stand 18:04 Uhr) mit 124.8 USD mehr oder weniger unverändert (+0.13 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Te Connectivity haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Te Connectivity als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 10 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 111,82 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -10,29 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 124,64 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Te Connectivity mit einem Wert von 16,65 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 81,43 , womit sich ein Abstand von 80 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Te Connectivity damit 15,41 Prozent über dem Durchschnitt (17,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 7,92 Prozent. Te Connectivity liegt aktuell 25,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Te Connectivity?

Wie wird sich Te Connectivity nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Te Connectivity Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Te Connectivity Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken