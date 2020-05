Tchibo und HanseMerkur kooperieren: Versicherungen mit 100 Tage Geld-zurück-Garantie (FOTO)

Hamburg (ots) - Zwei traditionsreiche Hamburger Unternehmen arbeiten jetzt zusammen: Tchibo bietet ab sofort und dauerhaft Versicherungen der HanseMerkur an. Das Angebot reicht von Zahn- und Krankenzusatzversicherungen bis hin zu Speziallösungen wie einer Police, die OP-Kosten bei Hunden übernimmt: https://www.tchibo.de/versicherungenDie vor 145 Jahren gegründete HanseMerkur ist vielfacher Testsieger bei Preis/Leistung und Service. Mit der neuen Tchibo Partnerschaft erweitern die beiden hanseatischen Unternehmen ihren Kundenservice um einen neuen, innovativen Baustein. Entscheidet sich ein Tchibo Kunde für eine Lösung der HanseMerkur, erhält er automatisch eine 100 Tage Geld-zurück-Garantie. Dadurch kann er in aller Ruhe prüfen, ob die gewählte Versicherung seinen Ansprüchen genügt - und erhält bei Nichtgefallen die gesamten gezahlten Beiträge zurück.Tchibo tritt dabei als so genannter gebundener Versicherungsvermittler auf und ist entsprechend bei der IHK eingetragen. Den eigentlichen Vertrag schließt der Kunde direkt mit der HanseMerkur ab - inklusive aller Tchibo Vorteile. Neben der 100 Tage Geld-zurück-Garantie gibt es immer wieder zeitlich limitierte Aktionsvorteile. Dann können etwa beim Abschluss einer bestimmten Police die Gesundheitsfragen entfallen. Oder Kunden erhalten als Dankeschön eine Tchibo Geschenkkarte im Wert von 15 Euro.So gibt es noch bis 31. Mai 2020 die Krankenzusatzversicherung "Premium" ohne Gesundheitsprüfung. Sie enthält hohe Zuzahlungen für Zahnersatz und Brillen, übernimmt Chefarztbehandlungen und 1- bzw. 2-Bett-Zimmer bei Unfällen sowie 100 Euro jährlich für Schutzimpfungen bei Auslandsreisen. Und beinhaltet zusätzlich noch eine komplette Auslandsreise-Krankenversicherung. Für Kinder und Jugendliche kostet ein solcher Schutz zum Beispiel nur 6 Euro im Monat. Wer nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Hund absichern möchte, erhält über Tchibo eine weltweite Hunde-OP-Versicherung bereits ab 9,95 Euro im Monat. Inklusive freier Arzt- und Klinikwahl.Bereits seit 2019 bietet Tchibo bei seinen Urlaubsangeboten passende Reiseversicherungen der HanseMerkur an. Mit der nun ausgebauten Partnerschaft wollen beide Unternehmen ihre Stärken weiter bündeln. Die neuen Versicherungsangebote gibt es ab sofort und dauerhaft auf https://www.tchibo.de/versicherungenPhilipp Andrée, Geschäftsleitung Marketing und E-Commerce bei Tchibo: "Wir freuen uns, in Kooperation mit der HanseMerkur hochwertige Versicherungen anbieten zu können. Mit dieser Erweiterung des Dienstleistungsangebotes können wir unsere Kunden noch besser durch jede Situation des Alltags begleiten."Für die beiden fest in Hamburg verwurzelten Unternehmen ist die Kooperation im Sinne des Kunden. "Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sind wir seit 1875 solidarisch für unsere Kunden da" , sagt Christian Herschler, Abteilungsleiter Kooperationen der HanseMerkur. "Mit Tchibo haben wir einen neuen, starken Vertriebspartner gefunden, der unsere maßgeschneiderten Produkte mit 100 Tagen Geld-zurück-Garantie anbietet."Tchibo hat bereits vor einigen Jahren Versicherungen vertrieben, das Geschäft aber 2011 eingestellt. Der Konzern hatte damals als so genannter Tippgeber Produkte von Versicherungspartnern beworben.Pressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.de http://www.tchibo.comhttp://www.tchibo.com/bloghttp://www.twitter.com/tchibo_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9283/4608128OTS: Tchibo GmbHOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell