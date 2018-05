Tchibo startet Online-Fitness-Studio (FOTO)

Hamburg (ots) -Seit dem 01. Mai bietet Tchibo ein neues Online-Fitness-Studiounter www.fitness.tchibo.de mit über 700 Online-Kurse aus mehr als 20Sportarten an. Mitgliedschaften gibt es bereits ab 7,99 Euro imMonat. Auch Bekleidung und erforderliche Geräte sind im Angebot.Immer und überall trainieren können, mit professioneller Anleitungund abwechslungsreichem Angebot - ein Traum gerade für Menschen,deren Alltag viel Flexibilität erfordert, wie Geschäftsreisende,Schichtarbeiter oder junge Eltern. Kein Wunder, dass sichOnline-Fitness-Studios wachsender Beliebtheit erfreuen. Die weiterenVorteile liegen auf der Hand: keine überfüllten Anlagen in denStoßzeiten, keine schwitzenden Mitturner und keine langenAnfahrtswege. In den USA und Australien ist Online-Fitness bereitsseit zehn Jahren populär. Jetzt boomt das Geschäft auch inDeutschland. Rund eine halbe Million Nutzer trainieren bereits mitAngeboten aus dem Netz.Tchibo gehört seit Jahren zu den größten Anbietern vonSportbekleidung im deutschen Markt. Jetzt baut der Hamburger Konzernsein Angebot aus und bietet seit dem 01. Mai dauerhaft in einemeigenen Portal unter www.fitness.tchibo.de Sportkurse an. Von neuenFitness-Trends wie Functional- oder Faszien-Training, über Klassikerwie Bauch-Beine-Po oder Yoga bis hin zu Rückbildungsgymnastik undFatburning - Tchibo Kunden können sich ihr Sportprogramm aus 700verschiedenen Kursen und mehr als 20 Sportarten auswählen. Für jedesindividuelle Trainingsziel wie Muskelaufbau, Abnehmen, Straffen,Kondition oder Entspannen finden sich vielfältige Programme mitabgestimmten Trainingsplänen und Fitnesstipps. Direkt auf derStartseite des neuen Portals steht neben dem Titel des Kurses diejeweilige Dauer, der durchschnittliche Kalorienverbrauch und derSchwierigkeitsgrad. So können sich die Teilnehmer ihren Trainingsplanganz einfach zusammenstellen. Das Angebot wird ständig um exklusivfür Tchibo entwickelte Kurse erweitert.Kooperationspartner für die neue Sport-Plattform ist dasHeidelberger Unternehmen fitnessRAUM. Der Anbieter gehört zu denWegbereitern und größten Anbietern des Online-Fitness-Trends inDeutschland. Die Trainingseinheiten im Tchibo Portal werden von derlizensierten Fitnesstrainerin Stefanie Rohr vorgeführt. Sieentwickelt für das Handelsunternehmen immer wieder neue Kursformate.Als Diplom-Fitnessökonomin, Wellness Coach und Personal Trainerinkann sie alle Trainingsbereiche fachkundig ausarbeiten undpräsentieren.Was braucht es, neben einer professionellen Anleitung, noch fürein erfolgreiches Fitness-Training zu Hause? Eine gute Matte, einpaar Geräte wie Hanteln oder Pulsmessuhr und natürlich funktionaleBekleidung. Alle Produkte und Kleidungsstücke, die in den exklusivenOnline-Trainings verwendet werden, können mit wenigen Klicks beiTchibo bestellt und schon beim nächsten Training eingesetzt werden.Die Preisstruktur ist, wie üblich bei Tchibo, übersichtlich undfair und bietet ein tolles Preis-Leistungsverhältnis. Je nachKündigungsfrist kostet ein Trainingsmonat zwischen 7,99 Euro und13,99 Euro. Lange Vertragslaufzeiten, über die viele Mitgliederklassischer Fitness-Studios klagen, sind für Tchibo Kunden keinProblem. Das flexibelste Paket ist monatlich kündbar.Mit über zehn Millionen angemeldeten Nutzern in klassischen oderOnline-Fitness-Studios ist Fitness die mit Abstand mitgliederstärksteSportart in Deutschland - noch vor Fußball. Tchibo ist mit demAngebot von Bekleidung, Sportgeräten und Trainings-DVDs seit vielenJahren ein wichtiger Partner dieser Bewegung. Mit dem neuenOnline-Angebot beteiligt sich der Kaffee-Experte nun an derDigitalisierung des Sports.Die Vorteile von "Tchibo Fitness" im Überblick:- Kooperation mit etabliertem Online-Fitnessanbieter fitnessRAUM- große Auswahl aus mehr als 20 Sportarten- über 700 Trainingsvideos in HD-Qualität- exklusive Workout-Videos in Zusammenarbeit mit fitnessRAUM- Kombination mit bestehendem Sportangebot: Tchibo Produkte könnenunkompliziert über das Video per Klick erworben werden- viele praktische Tipps, Rezepte und Artikel rund um gesundenLifestyle und bewusste ErnährungMitgliedschaftsoptionen bei "Tchibo Fitness"- 1-Monat-Mitgliedschaft: 13,99 Euro (monatlich kündbar)- 6-Monats-Mitgliedschaft: 10,99 Euro (vierteljährlich kündbar)- 12-Monats-Mitgliedschaft: 7,99 Euro (jährlich kündbar)Über Tchibo:Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In achtLändern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, rund 22.300 Depotsim Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über diesesMultichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee unddem Einzelportionssystem Cafissimo die wöchentlich wechselnden NonFood Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an.Tchibo erzielte 2016 mit international rund 12.000 Mitarbeitern 3,3Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer inDeutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn und gehört zu denführenden E-Commerce-Firmen in Europa.Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburggegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit demPreis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchiboals nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.Weitere Informationen für Journalisten und bei Interesse an der neuenPlattform wenden Sie sich gerne an mich:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.dewww.tchibo.comwww.tchibo.com/blogwww.twitter.com/tchibo_presseOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell