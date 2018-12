Mit Tchibo mobil clever schenken: 1 Jahr Allnet- und Internet-Flatrate inklusive Smartphone für nur 199 Euro (FOTO)

Hamburg (ots) -Schluss mit dem Kopfzerbrechen: Tchibo mobil bietet rechtzeitig zuWeihnachten mit seinem Smartphone-Jahres-Paket das ideale Geschenk zuWeihnachten an. Dieses attraktive Angebot beinhaltet für einmalig nur199 Euro das Smartphone HUAWEI Y5 und für 1 Jahr eineInternet-Flatrate mit 1,5 GB sowie eine Flatrate für Gespräche undSMS in alle deutschen Mobilfunknetze und das deutsche Festnetz. Diesegelten auch im gesamten EU-Roaming-Bereich.Und wer den attraktiven Tarif als Jahrespaket ohne Smartphoneverschenken möchte, bezahlt nur 99 Euro für ein ganzes Jahrunbeschwertes Telefonieren und Surfen - ohne versteckte Kosten undohne automatische Verlängerung. Damit steht einer fröhlichenBescherung nichts mehr im Wege.Im Paket: fairer Tarif und flexible LeistungenKeine Kostenfallen: Zum Ende des Nutzungsjahres läuft das Tchibomobil Ange-bot automatisch ab. Für nur 199 Euro erwartet den Nutzermit dem Smartphone-Jahres-Paket ein flexibler Tarif sowie einzusätzliches Geschenk bei Mitnahme der alten Rufnummer: ein Bonus inHöhe von 30 Euro.Im Paket: aktuelles Dual-SIM-SmartphoneEin hochwertiges 13,8-HD-Display und eine 8-Megapixel-Kamera: DasHUAWEI Y5 (2018) bietet mit seinem 16-GB-Speicher (erweiterbar)alles, was das Herz begehrt. Mit dem praktischen Dual-SIM-Modell undder gleichzeitigen Nutzung von zwei SIM-Karten ist man bei Bedarfunter zwei Rufnummern über nur ein Gerät erreichbar. Aber auch dieAnrufkosten in bestimmte(n) Ländern können z. B. mit ausländischenTarifen gesenkt werden.Alle Tarifvorteile des Smartphone-Jahres-Pakets auf einen Blick:- Erhältlich ab sofort und bis Weihnachten für einmalig nur 199Euro- 1 Jahr alles Flat mit 1,5 GB Internet-Flatrate (alle 4 Wochen)sowie Allnet-Flatrate und SMS-Flatrate- Das moderne HUAWEI Y5 (2018) mit 8-Megapixel-Kamera,16-GB-Speicher (erweiterbar) und 13,8-cm-HD-Display on top- Selbstverständlich ist der Jahres-Tarif für einmalig 99 Euroauch ohne Smartphone erhältlich- Eine Rufnummernmitnahme ist problemlos möglich (inkl. Bonus inHöhe von 30 Euro)- Nach einem Jahr gibt es keine automatische Tarifverlängerung- Auf Wunsch kann der Tarif einfach nachgebucht oder umgestelltwerdenÜber Tchibo mobil:Tchibo mobil wurde im Oktober 2004 als Joint Venture zwischenTchibo und Telefónica Germany gegründet. Als erster Anbieter führteTchibo mobil in seinem Gründungsjahr 2004 günstige Mobilfunkangebotezum Einheitstarif ein - und revolutionierte damit den Mobilfunkmarkt.Eine weitere Innovation waren die Jahrespakete von Tchibo mobil. Füreine günstige Einmalzahlung können hiermit Smartphones, Tablets & Co.für ein Jahr "aufgetankt" werden. Für die Übertragung nutzt Tchibomobil das Netz von O2. Von Anfang an legt Tchibo mobil besonderenWert auf Verständlichkeit, faire Konditionen ohne versteckteKostenfallen und attraktive Angebote. Die bestehenden Tchibo mobilTarife werden regelmäßig durch aktuelle Aktionen ergänzt. Passenddazu bietet Tchibo mobil vorausgewählte Marken-Smartphones zuattraktiven Konditionen an. Dank der rund 640 Filialen, demOnlineshop unter www.tchibo.de/mobil und der Präsenz inEinzelhandels-Depots ist Tchibo mobil für Kunden und Interessentenimmer gut zu erreichen.Weitere Informationen für Journalisten:Andreas Engelmann, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 6387-2927, Fax: +49 40 6387-52927E-Mail: andreas.engelmann@tchibo.dewww.tchibo.comwww.tchibo.com/blogwww.twitter.com/tchibo_presseOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell