Tchibo investiert 20 Millionen Euro in Erneuerung des Hamburger Werks

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kaffeekonzern Tchibo investiert bis 2020 rund 20 Millionen Euro in seine Hamburger Stammrösterei, um sie mit modernsten Trommel- und Heißluftröstern auszurüsten.



Damit baue der deutsche Marktführer für Röstkaffee sein Stammwerk zu einer der modernsten Röstereien in Europa aus, teilte Tchibo am Mittwoch in Hamburg mit. Die Investition sei Teil eines mehrjährigen Programms, mit dem Tchibo seine Kaffeeröstereien auf den neuesten Stand der Rösttechnologien bringe.

"Mit dieser weitreichenden Erneuerung der Röstanlagen unterstreichen wir die Bedeutung unseres Hamburger Stammwerkes für den gesamten Röstverbund von Tchibo", sagte Tchibo-Chef Thomas Linemayr. In Hamburg röstet Tchibo im Jahr aus rund 60 000 Tonnen Rohkaffee über 240 verschiedene Sorten Premiumkaffees. Dabei setze Tchibo auf modernste Rösttechnologien, die es ermöglichen, jede Sorte einzeln nach den speziellen Anforderungen zwischen 4 und 18 Minuten zu veredeln. Die in Hamburg gerösteten Kaffees werden in rund 60 Länder geliefert./egi/DP/fba