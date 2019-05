Hamburg (ots) -- Global wird ein Abfallvolumen von 2 Milliarden Tonnen produziert- Tchibo setzt über 4,4 Millionen PET-Flaschen und 80 Tonnenrecycelte Polyesterfasern in Textilien ein- Zweite Tchibo Sport-Kollektion aus "Ocean Plastic", PET-Flaschenund Textilabfällen ab 4. Juni im Handel- Wie funktioniert das Plastik-Recycling? Dossier zum ThemaKunststoffabfälle bedrohen die Weltmeere - und damit Natur undTier. Eine PET-Flasche etwa benötigt gut 450 Jahre, bis sie im Meerabgebaut werden kann. Richtig entsorgt und recycelt können dieRohstoffe der PET-Flasche aber immerhin in der Modebranche genutztwerden: zum Beispiel in Sportoutfits und Badeschuhen. Aus altenFischernetzen können Badeanzüge und Sporttops entstehen. Mode ausrecyceltem Kunststoff ist also ein Beitrag, um Plastikabfällesinnvoll zu nutzen und den Rohstoff im Kreislauf zu halten.Mit der nun zweiten Tchibo Bade- und Sportkollektion ausrecycelten Materialien können Verbraucher gemeinsam mit demUnternehmen Verantwortung tragen. Denn der verantwortungsvolle Konsumbereits genutzter Rohstoffe spart wertvolle Ressourcen und schont dieUmwelt. Die in einigen Artikeln der Schwimm- und Sportbekleidunggenutzte Nylonfaser ECONYL® ("Ocean Plastic") beinhaltet zum Beispiel2700 kg Fischernetze. Auch die PET-Flasche ist bei Tchibo gutaufgehoben:Umgerechnet rund 4,4 Millionen dieser schwer abbaubaren Exemplarehat das Unternehmen für seine Textilproduktion recycelt.Durch den Einsatz von rund 80 Tonnen recycelten Polyesterfasernkann Tchibo der Umwelt ca. 220 Tonnen CO2 eq ersparen.Das Ziel: Mehr Recycling, weniger Ressourcenverbrauch2016: Einführung von recycelbaren Kaffeekapseln2017: Erste Kunststoffbürsten mit recyceltem Material2017: Vergünstigte Mehrweg-Becher und Mehrweg-Taschen2018: Erste Kleidung mit recycelten Materialien2018: Launch Tchibo Share zur Vermietung von KinderkleidungDie Kaffeekapseln von Cafissimo und Qbo sind zu 100 % recycelbar.Seit 2017 bietet Tchibo Haushaltshelfer wie Spülbürsten mitrecycelten Kunststoffen an, seit 2018 auch Kleidung. Das Unternehmensetzt auf die Nutzung von Mehrwegbechern im CoffeeToGo Bereich (10Cent Rabatt auf ein Heißgetränk), Plastiktüten sind seit zwei Jahrenkostenpflichtig. Mit Tchibo Share wurde 2018 zudem ein Vermietsystemfür Kinderkleidung etabliert.Ab 2020 Verzicht auf Einwegplastik bei VerpackungenDie weiteren Ziele sind schon gesteckt: Ab 2020 wird Tchibo beiTextilprodukten weitestgehend auf Verpackungen aus Einwegplastikverzichten (wenige, sehr empfindliche Materialien erfordern weiterhineine schützende Umverpackung). Darüber hinaus sollen Closed LoopMaßnahmen, d.h. der Einsatz recycelter Materialien, die Langlebigkeitund Recyclingfähigkeit von Produkten und Verpackungen weitergesteigert werden.Pressekontakt:Sandra Coy, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2818E-Mail: sandra.coy@tchibo.dewww.tchibo.comwww.tchibo.com/blogwww.twitter.com/tchibo_presseOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell