Baden-Baden (ots) -Letzte Woche veröffentlichte Taylor Swift einen neuen Song.Gemeinsam mit Brendon Urie, dem Sänger der Band Panic! At The Disco,nahm sie "Me!" auf. Im Interview mit SWR3 Morningshow-ModeratorinAnneta Politi macht Swift Fans in Deutschland Hoffnung: "Ich möchtedefinitiv mehr Konzerte in Europa geben. Ich liebe die Fans in Europaso sehr, sie sind so gut zu mir. Deshalb möchte ich gerne nochhäufiger in Europa touren als bisher." Neuer Song mit Ed Sheeran?Dann verrät Swift noch etwas über ihr neues Album: Es wird keingemeinsamer Song mit Ed Sheeran darauf zu hören sein. Über dieFreundschaft der beiden sagt sie: "Wir versuchen uns so viel zu sehenwie möglich."Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle SWR3.Weitere Informationen auf www.SWR3.de, www.SWR3.de/presse und:http://swr.li/swr3interview-taylorswiftPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986,corinna.scheer@SWR.de Fotos: www.ARD-foto.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell