Taxifahrer streiken in ganz Italien

Im Kampf gegen günstigere Fahrdienste wie Uber sind Fahrer der offiziellen Taxis in ganz Italien in einen Ausstand getreten.



Der Streik begann um 8.00 Uhr am Donnerstag und sollte bis 22.00 Uhr dauern. Das bekamen auch Touristen zu spüren: An den beiden größten Flughäfen in Rom fuhren weniger als die Hälfte der Wagen, die normalerweise unterwegs seien, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Die Taxifahrer protestieren gegen den US-amerikanischen Fahrdienstvermittler Uber sowie eine geplante Gesetzesänderung, in der sie eine Deregulierung des Sektors sehen. Allerdings verzichtete die Gewerkschaft Uritaxi nach Gesprächen mit der Regierung über den Gesetzesentwurf am Mittwoch auf die Teilnahme am Streik und nannte den Ausstand "unverständlich".