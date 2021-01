Taxifahrer hoffen auf Aufträge für Fahrten zu Impfzentren

BERLIN (dpa-AFX) - Das Taxi-Gewerbe hofft, mit Fahrten zu Corona-Impfzentren einen Teil seiner Umsatzeinbußen in der Corona-Krise auszugleichen.



In Berlin fahren Taxis seit dieser Woche alte Menschen auf Kosten des Landes zur Impfung. Für die Fahrgäste entstehen keine Kosten. "Wir stehen bereit, dieses Modell bundesweit anzubieten", teilte Michael Oppermann, der Geschäftsführer des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen, am Dienstag mit. Die Fahrer trügen Masken, Folien trennten sie von den Fahrgästen. Das Gewerbe leidet nach Angaben des Verbands unter Umsatzeinbußen von bis zu 90 Prozent./bf/DP/nas