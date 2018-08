Taxifahrer-Streik in Spanien: Festnahmen nach Gewalt gegen Uber

BARCELONA/MADRID (dpa-AFX) - Im Rahmen eines unbefristeten Streiks der spanischen Taxifahrer ermittelt die Polizei gegen mindestens 60 Personen.



Ihnen wird vorgeworfen, mit Gewalt gegen Fahrzeuge und Fahrer von Konkurrenz-Unternehmen wie Uber und Cabify vorgegangen zu sein. Drei Verdächtige seien festgenommen worden, berichtete das spanische Fernsehen am Mittwoch.

Medien veröffentlichten Bilder von Wagen mit eingeschlagenen Scheiben und mit Graffiti-Farbe besprühten Nummernschildern. Die Demonstranten setzten unter anderem Stöcke und Steine ein.

Wegen des aggressiven Verhaltens einiger Taxifahrer stellten Uber und Cabify in Barcelona vorübergehend ihre Dienste ein. Die Streikenden monieren, dass ein Gesetz, das die Lizenzen für die Fahrdienste reglementieren soll, nicht eingehalten werde. Sie fordern, dass das Verkehrsministerium in Madrid die Lizenzvergaben begrenzen soll. Am Mittwochnachmittag wollte das Ministerium mit den autonomen Gemeinschaften Spaniens über eine Lösung beraten.

Seit der vergangenen Woche blockieren Hunderte Taxen die Gran Vía in Barcelona und den Paseo de la Castellana in Madrid, zwei Hauptverkehrsadern der Metropolen. Viele Fahrer übernachten dort in Zelten. Sie betonen, sie würden ihre Arbeit erst dann wieder aufnehmen, wenn das Ministerium den Forderungen nachkomme./cfn/DP/tos