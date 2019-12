Taxi Deutschland gegen Uber: Uber erneut deutschlandweit verboten

Frankfurt (ots) - Das Landesgericht Frankfurt hat heute in derwettbewerbsrechtlichen Unterlassungsklage von Taxi Deutschland gegen Uber B.V.geurteilt: Das Geschäftsmodell von Uber ist rechtswidrig. Uber darf inDeutschland keine Fahrten vermitteln, da das in Amsterdam ansässige UnternehmenUber B.V. über keine Verkehrsgenehmigung für den Mietwagenverkehr in Deutschlandverfügt.Dieter Schlenker, Vorsitzender der Genossenschaft Taxi Deutschland, die diegleichnamige App betreibt, gab folgendes Statement ab:"Wir freuen uns, wir haben heute Recht erhalten. Erneut wurde gerichtlichfestgestellt, dass gleiches Recht für Klein- und Großunternehmen gilt. Uber hatin Deutschland keine Genehmigung für die Personenbeförderung. Das Unternehmenlegt aber Fahrpreise fest und kassiert den Fahrpreis.Zudem plakatiert das Unternehmen in den Städten großformatig mit der Marke Uberund vermittelt so Fahrgästen den Eindruck, die Fahrten selbst durchzuführen.Erst im Kleingedruckten, also aus der plakatüblich fernen Betrachtung nichtlesbar, wird darauf hingewiesen, dass die Fahrten nicht selbst durchgeführtwerden.Durch diese Vorgehensweisen kann Uber kein reiner Vermittler sein - und das hatdas Gericht heute bestätigt.Das Urteil kommt all jenen zugute, die sich schlecht allein gegenGroßkonzerninteressen wehren können:Dies sind die rund 21.000 Kleinunternehmer, Mitarbeiter in 700 Taxizentralen undrund 255.000 Taxifahrer in Deutschland. Sie arbeiten in guten Jobs, verdienenMindestlohn und erhalten soziale Sicherheit. Außerdem betrifft das Urteil alleVerbraucher. Denn das von Uber dauerhaft missachtete Personenbeförderungsgesetzdient dem Verbraucherschutz.Das heutige Urteil ist selbst wichtig für Bürger, die nie Taxi fahren: Denn imGegensatz zu internationalen Großkapitalunternehmen zahlt der deutsche Taxi- undMietwagenmarkt jährlich über zwei Milliarden Euro an Steuern, Abgaben und(Sozial-)Versicherungen. Uber nutzt die Infrastruktur, ohne selbst für ihrenErhalt Abgaben zu leisten und drückt sich um Mindestlohn und Sozialabgaben."Uber kann nun noch Berufung beim Oberlandesgericht einlegen und ggf. später dieRechtslage durch den Bundesgerichtshof beurteilen lassen. Uber fährt damitvorerst weiter in Deutschland.Am 17. Dezember 2019 deckte die Stuttgarter Zeitung auf, dass Fahrer, die inStuttgart für Uber unterwegs sind, zum Teil ihre Bezahlung in bar bekommen,Zwölfstundenschichten fahren müssen. Gesetzesverstöße seien in Stuttgart an derTagesordnung, so ein Informant der Zeitung.Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Verfahren gegen Uber. Zuletzt hatte dieTaxi Zentrale Köln gegen Uber eine einstweilige Verfügung erwirkt, die diesofortige Einstellung der Vermittlungstätigkeit in Deutschland anordnete. ObwohlUber diese Entscheidung bekannt ist, fährt das Unternehmen weiter.Ubers rechtliche Probleme sind ein globales Phänomen - überall auf der Welt istdie Personenbeförderung reguliert. In vielen Ländern gehen Behörden und Gerichtegegen Uber vor, da das Unternehmen geltendes Recht ignoriert.In London wurde Uber am 29. November 2019 wegen erheblicher Sicherheitsrisikenverboten. Die Aufsichtsbehörde konnte 14.000 Fahrten ohne Versicherungsschutznachweisen und hat bewiesen, dass von Uber gekündigte Fahrer unter anderem Namenund mit gefälschten Profilbildern durch eine Manipulation der App weiterfahrenkonnten. Das Unternehmen hat Klage gegen das Verbot eingereicht, bis zurEntscheidung kann es vorerst in London weiterfahren.Weitere Klagen gegen Uber in Großbritannien betreffen dieScheinselbstständigkeit der Fahrer und die Nichtzahlung von etwa 2 MilliardenPfund Umsatzsteuer (VAT).Über die Taxi Deutschland eGDie Taxi Deutschland Servicegesellschaft für Taxizentralen ist eingenossenschaftlicher Zusammenschluss. Sie hat bereits 2016 erwirkt, dass diedurch Uber vermittelte Personenbeförderung durch Privatleute gerichtlichuntersagt wurde. Die Genossenschaft der Taxizentralen betreibt die App "TaxiDeutschland", an die bereits rund 2.600 Städte und Gemeinden bundesweitangebunden sind, sowie die mobile Taxirufnummer 22456, die aus jedemMobilfunknetz zur lokalen Taxizentrale verbindet. Geschäftsführende Vorständesind Dieter Schlenker (Vorsitzender) sowie Fred Buchholz, Frank Kuhle undHermann Waldner.Unsere Pressemappe finden Sie wie immer hier:https://taxi-deutschland.net/presse/TD%20Pressemappe%202019-08-16.pdfUnser Schwarzbuch "Neue Mobilität" finden Sie hier: http://ots.de/OSsik5Pressekontakt:Markus BurgdorfAufgesang GmbHTel.: +49 (0)511 923 999-19Mobil: +49 (0) 171 220 7997taxi@aufgesang.deTaxi Deutschland Servicegesellschaft für Taxizentralen eGHeidelberger Str. 2560327 Frankfurt am Mainwww.taxi-deutschland.netwww.22456taxi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105339/4473954OTS: Taxi DeutschlandOriginal-Content von: Taxi Deutschland, übermittelt durch news aktuell