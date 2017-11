Taxi-Branche fordert für E-Autos Hilfe von Politik und Herstellern

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

JENA (dpa-AFX) - Deutschlands Taxiunternehmer fordern mehr Unterstützung für umweltfreundlichere Fahrzeugflotten.



Mit einer am Dienstag in Jena verabschiedeten Resolution wendet sich der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband an Kommunen, den Bund und die Autoindustrie.

Darin fordert der Verband unter anderem, dass Mehrkosten bei der Anschaffung von E-Taxis sowie die Einschränkungen im Betrieb durch die Akkuladezeiten zumindest teilweise durch staatliche Hilfen ausgeglichen werden. Autohersteller und -händler sollten finanzielle Anreize schaffen, damit Taxiunternehmer Wagen austauschen, die nicht mehr mit neuen Abgasvorschriften konform sind.

Kommunen sollten bei Emissionsvorgaben und im Falle eines kompletten Diesel-Fahrverbots in Innenstädten Übergangsfristen ermöglichen. Auch müsse es flächendeckend Lade-Station für Elektrowagen geben.

Bundesweit gibt es rund 36 000 Taxi- und Mietwagen-Unternehmen. Laut Müller rufen die Deutschen pro Tag etwa 1,2 Millionen Mal ein Taxi - rund 430 Millionen Taxi-Fahrten gebe es jährlich./maf/DP/jha