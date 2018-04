Hamburg (ots) - "Wir fordern die Hamburger Behörde für Wirtschaft,Verkehr und Innovation auf, den Antrag der VW-Tochter Moia, einenProbebetrieb mit bis zu 1.000 Fahrzeugen ab 1. Januar 2019 zustarten, nicht zu genehmigen", sagte Christian Brüggmann, 1.Vorsitzender der Taxen-Union Hamburg Hansa e.V. heute bei derSchlusskundgebung der Taxi-Demo. Für einen Test würden 50 bis 100Fahrzeuge völlig ausreichen, meinte Brüggmann. Außerdem müsse dieBehörde noch offenlegen, welche Rechte und Pflichten der neueAnbieter hat. Moia will sich zwischen dem HVV und den Taxispositionieren und hat dafür einen Probebetrieb über vier Jahrebeantragt. "Wir haben überhaupt nichts gegen einen fairen Wettbewerb.Wenn allerdings zu den rund 3.000 Taxis in der Stadt bis zu 1.000Fahrzeuge eines neuen Anbieters zugelassen werden, der keinePflichten hat, dann ist die Existenz der Hamburger Taxi-Unternehmerbedroht. Wir haben eine Beförderungspflicht, eine Tarifpflicht undeine Betriebspflicht. Und für Moia mit bis zu 1.000 Fahrzeugen giltnichts davon. Das dürfen wir nicht zulassen", sagte Brüggmann.Deshalb forderte er die Wirtschaftsbehörde auf, vor der Genehmigung"alle Beteiligten zu einen Runden Tisch einzuladen".Die Taxen-Union Hamburg Hansa e.V. ist mit knapp 300 Mitgliederndie führende Gewerbevertretung für Hamburger Taxiunternehmer.Mitglied kann jeder der mehr als 2.000 Unternehmer werden. DieTaxen-Union ist Mitglied im Deutschen Taxi- und Mietwagenverband e.V.(BZP) und arbeitet in zahlreichen Fachausschüssen und Arbeitskreisenmit. Vertreten wird die Taxen-Union von den beidenVorstandsmitgliedern Christian Brüggmann und Thomas Lohse.Weitere Informationen: www.taxen-union-hamburg.deFür Rückfragen:Claus Hönig0172-43 12 696hoenig@berater-pr.deOriginal-Content von: Taxen-Union Hamburg Hansa e.V., übermittelt durch news aktuell