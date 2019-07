Tavistock Investments: Wer hätte das gedacht?

Tavistock Investments weist am 02.07.2019, 17:05 Uhr einen Kurs von 2,79 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Asset Management & Custody Banken" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Tavistock Investments einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Tavistock Investments jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Tavistock Investments aktuell 0,36. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -4,73 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Tavistock Investments bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Tavistock Investments. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tavistock Investments daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tavistock Investments von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Tavistock Investments liegt mit einem Wert von 256 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 536 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 40,27. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".