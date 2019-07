Tausende stranden am Amsterdamer Flughafen wegen Tankproblemen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Tankprobleme haben den Flugverkehr am Amsterdamer Flughafen Schiphol am Mittwoch ernsthaft behindert.



20 000 bis 30 000 Passagiere seien gestrandet, teilte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Abend mit. Für sie sollten soweit möglich Hotelzimmer gefunden werden. Aber der Flughafen rechnete damit, dass einige Tausend Passagiere auf Feldbetten im Flughafen übernachten müssten.

Mehr als 100 Maschinen konnten wegen einer Störung beim Tank-Unternehmen nicht rechtzeitig abfliegen, 180 Flüge wurden annulliert. Es sei unklar, wie lange die Störung noch dauern werde.

Gegen 13.00 Uhr waren die Probleme erstmals gemeldet worden. Die Ursache blieb zunächst unklar. Ob es mit dem Wetter und der Hitze zusammenhing, blieb dementsprechend auch unklar.

Flüge hatten stundenlange Verspätungen. Maschinen mit Ziel Amsterdam wurden nach Angaben des Flughafens zu anderen Flughäfen umgeleitet./ab/DP/zb