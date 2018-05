Tausende geheilte Herzen: Deutschlands erste Liebeskummer-Agentur wird heute sieben Jahre alt

Berlin (ots) - Eine Agentur für Menschen, die Kummer mit der Liebehaben? Was zunächst klang, wie eine verrückte Idee, ist inzwischen zueiner deutschlandweit bekannten Anlaufstelle für Herzschmerz-Geplagtegeworden: "Die Liebeskümmerer" feiern heute ihr siebenjährigesBestehen.Die Idee für ihr Unternehmen kam Gründerin Elena-Katharina Sohnaus eigener schmerzvoller Erfahrung: Sie litt nach einer Trennung -und stellte fest, dass es für diese Lebenslage noch keinprofessionelles Hilfsangebot gab. Also trommelte sie ein Team ausPsychologen und Coaches zusammen, das Betroffene live, per Telefon,Skype, Mail oder auf einer Liebeskummer-Reise berät.Die Resonanz, die die auch international neuartige Dienstleistungschon damals erfuhr, kam selbst für Sohn überraschend: Presseberichteerschienen nicht nur in Deutschland, sondern auch in China, Brasilienoder den USA. Wodurch es heute weltweit Menschen gibt, die auf denService der Agentur zurückgreifen.Rund zwei Drittel der Kunden sind Frauen, ein Drittel Männer -Tendenz steigend. Es kommen Alte wie Junge, Hetero- und Homosexuelle,von der Studentin bis zum prominenten Politiker.Das Team der Liebeskümmerer hat inzwischen mehrere Tausend Fällevon Kummer mit der Liebe behandelt und daraus viel spezifischesWissen gewonnen: Elena-Katharina Sohns Buch "Goodbye Herzschmerz"sowie ihr aktueller Beziehungsratgeber "Goodbye Beziehungsstress"wurden Spiegel-Bestseller."Wenn man täglich mit Menschen zu tun hat, die Liebeskummer haben,dann lernt man nicht nur, was wirklich gegen ein gebrochenes Herzhilft", so die Autorin, "man erfährt auch, woran die meistenLiebesbeziehungen scheitern." Jetzt, im "verflixten siebten Jahr",haben die Liebeskümmerer sich deshalb vorgenommen, Liebeskummer inZukunft nicht mehr nur zu heilen - sondern ihn durch die Ausweitungihres Angebots auf die Beratung von Singles und Paaren in möglichstvielen Fällen schon vor dem Entstehen zu verhindern.www.die-liebeskuemmerer.deWeitere Informationen und Bildmaterial: https://we.tl/RL7AAcHTS3Pressekontakt:presse@die-liebeskuemmerer.de , (+49)30/60-98-64-850Original-Content von: Die Liebeskümmerer, übermittelt durch news aktuell