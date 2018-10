Tausende demonstrieren gegen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

BERGHEIM (dpa-AFX) - Tausende Beschäftigte aus Kohle-Branche und Industrie haben sich vor der Tagung der Kohlekommission im rheinischen Revier mit einer Demonstration für ihre Jobs stark gemacht.



Der Protestzug, der sich gegen einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle wandte, setzte sich am Mittwochmorgen in Bewegung. Ein Sprecher der Gewerkschaft IG BCE sprach von "mindestens 10 000" Menschen, die auf die Straße gegangen seien. Auf Schildern waren unter anderem die Sprüche "Hambi muss weg" und "Baggi bleibt" zu lesen - das spielte auf den Konflikt um die mögliche Rodung des Hambacher Forstes für den Braunkohleabbau an.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" wollte sich am Mittwochvormittag in Bergheim treffen. Aufgabe der sogenannten Kohlekommission ist es, Wege zu einem Ausstieg aus der Kohleverstromung auszuarbeiten. Der Bund will den deutschen Kohleregionen ein Sofortprogramm mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro für den Ausstieg zur Verfügung stellen. In der Lausitz hatte die Gruppe bereits getagt./idt/sil/DP/jha