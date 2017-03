Tausende demonstrieren für Korruptionsermittlungen in Brasilien

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Tausende Menschen haben in Brasilien erneut gegen Korruption in der Politik protestiert.



In mindestens 19 Bundesstaaten seien Menschen zur Unterstützung der Ermittlungen in der "Lava Jato"-Affäre auf die Straße gegangen, berichteten das Portal "O Globo" und die Zeitung "Estadao" am Sonntag (Ortszeit). Es waren allerdings deutlich weniger Demonstranten als zur Hochzeit der Proteste gegen die mittlerweile gestürzte Präsidentin Dilma Rousseff.

Die 2014 begonnenen Ermittlungen haben ein über zehn Jahre lang praktiziertes Korruptionsnetz aufgedeckt. Bei Dutzenden Auftragsvergaben des staatlich kontrollierten Ölkonzerns Petrobras an Bauunternehmen sollen Schmiergelder geflossen sein. Rousseff war von 2003 bis 2010 Aufsichtsratschefin von Petrobras.

Rousseff wurde im August vergangenen Jahres ihres Amtes enthoben - allerdings nicht wegen der Korruptionsaffäre. Ihr wurde vorgeworfen, Haushaltszahlen geschönt und eigenmächtig Kredite vergeben zu haben./gio/DP/fbr