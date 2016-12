Tausende Weihnachtspakete für Kinder / Lidl unterstützt die Johanniter Weihnachtstrucker (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Am zweiten Weihnachtsfeiertag starten die JohanniterWeihnachtstrucker mit ihren Sattelschleppern in vier Konvois nachAlbanien, Bosnien sowie Nord- und Zentral-Rumänien. Sie habentausende Päckchen an Bord, die mit großem Engagement von zahlreichenBürgern, Schulen, Vereinen, Bürogemeinschaften und vielen anderengepackt wurden. Die Geschenkpakete enthalten dringend benötigteGrundnahrungsmittel, Hygieneartikel sowie ein kleines Geschenk undSüßigkeiten für Kinder hilfsbedürftiger Familien.Annahmestelle bei LidlNeben den Johanniter-Dienststellen wurden bis jetzt in über 440Lidl-Filialen in Bayern die Päckchen abgegeben. Über dieLogistikzentren des Lebensmitteleinzelhändlers sind sie anschließendgesammelt und an die Johanniter-Weihnachtstrucker übergeben worden.Marin Dokozic, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Deutschland,ist sehr beeindruckt: "Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Wirdanken den vielen Menschen, die sich mit Paketen beteiligt haben, denOrganisatoren der Johanniter und unseren Mitarbeitern, die diesewertvolle Aktion möglich machen."Noch bis Ladenschluss am 24. Dezember können weitere Paketeabgegeben werden. Auch mit Geldspenden über das Spendenportal derJohanniter http://weihnachtstrucker-spenden.de kann die Organisationund Durchführung der Aktion unterstützt werden. Die Fahrt und dieVerteilung der Pakete lässt sich aufwww.Facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker verfolgen.Über Lidl:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschlandsorgen mehr als 75.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich fürdie Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung,Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinanderkennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet derLidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit über20.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimalesPreis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit undProzessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmtLidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell