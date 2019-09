Tausende Fans feiern mit Andreas Bourani letztes Konzert des Sommerfestivals der Autostadt (FOTO)

Wolfsburg (ots) -- Finale des Autostadt Sommerfestivals mit Konzerten von AnthonyStrong und Andreas Bourani- Großes New-Mobility-Angebot: von MOIA bis zum ID.3- Cool Summer Island und neuer Beachbereich beliebteRuheoasen- Sommerfestival 2019 mit 364.000 BesuchernDen fulminanten Abschluss des Sommerfestivals der Autostadt inWolfsburg haben am 1. September rund 18.000 Fans mit MusikstarAndreas Bourani gefeiert. Sechs Wochen lang konnten Besucherinnen undBesucher Musikgrößen wie Revolverheld, Adel Tawil, Kiefer SutherlandBand oder Glasperlenspiel live auf zwei Bühnen in der Autostadterleben - mehr als 50 Musik-, Comedy- und Tanz-Acts insgesamt.Highlights aus der Welt der Mobilität waren der ID.3 als getarnterPrototyp, der SEDRIC School Bus, ein MOIA-Shuttle sowie derVolkswagen Streetmate und der SEAT eXS Kickscooter zum Selber-Testen.Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt:"Das neue Konzept für unser Sommerfestival fand bei unseren Besucherngroßen Zuspruch. Mit dem Mix aus New-Mobility-Angeboten, Showprogrammund Action im Park war für alle Altersgruppen etwas geboten. Deshalbblicken wir zufrieden auf die erste Ausgabe unseres Festivals. Dasletzte Wochenende mit gut 42.000 Besuchern und den Konzerten vonGlasperlenspiel und Andreas Bourani war ein toller Abschluss."Ralf Luhnen, Leiter Evententwicklung und -steuerung in derAutostadt: "Nicht nur die großen Acts auf der Lagunenbühne wieRevolverheld, Adel Tawil oder Andreas Bourani haben unser Publikumbegeistert. Auch die kleineren Formate unter dem Dach des PorschePavillons mit Wolfgang Trepper und Matze Knop sind super angekommen -auch bei regnerischem Wetter war hier immer viel los."Zu den mehr als 50 Acts, die vom 19. Juli bis 1. September in derAutostadt auftraten, zählen bekannte Musikerinnen und Musiker wie NikWest, Revolverheld, Avec, Adel Tawil, Kiefer Sutherland Band, MichaelSchulte, Cosmo Klein, Ed Motta oder Glasperlenspiel. Neben den großenund kleinen Konzerten sorgten die Auftritte der Comedy-Stars WolfgangTrepper und Matze Knop für ein begeistertes Publikum unter dem Dachdes Porsche Pavillons. Auch die fünf Vorstellungen derBreakdance-Gruppe "Flying Steps" aus Berlin brachten jede MengeEnergie auf die Bühne und ins Publikum. Die Autostadt Eigenproduktion"Sound, Body & Vision" präsentierte eine atemberaubende bunte Revuemit groovender Klangkulisse, die das Publikum im Zusammenspiel mitbildgewaltigem Videodesign, innovativer Bewegungskunst und visuellerComedy mitriss.Unter dem Stichwort New Mobility präsentierte die AutostadtStudien zukunftsweisender Fahrzeuge wie den Volkswagen ID.3,Volkswagen I.D. BUZZ und den SEDRIC School Bus. Das 1:1 LEGO Modelleines Porsche 911 RSR, das zur Hälfte aus LEGO Technic Elementenbesteht, begeisterte nicht nur die jungen Besucher. Zehn Audi e-tron(Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 24,6-23,7 (NEFZ); 26,2-22,6(WLTP); CO₂-Emission kombiniert in g/km: 0;Energieeffizienzklasse A+) standen darüber hinaus für kostenfreieProbefahrten in das Wolfsburger Stadtgebiet bereit. Selbst testenkonnten die Besucherinnen und Besucher die Designstudie desVolkswagen Streetmate, den SEAT eXS Kickscooter, die elektrischenGo-Karts "Ninebots" sowie viele mobile Attraktionen auf der Ausfahrt.Kleine Gäste tobten sich im Park auf riesigen Hüpfburgen aus,Entspannung gab es auf "Cool Summer Island" sowie am neuenBeachbereich an den Stufen zum Hafenbecken.Über die Autostadt in Wolfsburg - die weltweit führendeAutomobildestinationAls Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns und seinerMarken macht die Autostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen,Autos und was sie bewegt" die Werte des Konzerns und das ThemaMobilität in all seinen Facetten erlebbar. Über 40 Millionen Gästehaben den Themenpark und außerschulischen Lernort seit der Eröffnungim Jahr 2000 besucht, der damit zu den beliebtesten touristischenDestinationen in Deutschland gehört. Zudem ist die Autostadt dasweltweit größte automobile Auslieferungszentrum und beherbergt dasmarkenübergreifende Automobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahlkultureller Veranstaltungen, wie den jährlich stattfindendenMovimentos Festwochen, ist die Autostadt überdies ein internationalerTreffpunkt für kulturell Interessierte.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.dewww.presse.autostadt.dewww.autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell