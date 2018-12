Tausende Azubis an Krankenhäusern bekommen erstmals Geld

BERLIN (dpa-AFX) - Tausende Auszubildende an Deutschlands Krankenhäusern bekommen vom 1. Januar an durch eine Tarifeinigung erstmals eine Vergütung.



Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, die Betroffenen hätten bisher abends oder am Wochenende gejobbt, um etwas dazu zu verdienen, oder sie hätten sich verschuldet, um die Ausbildung machen zu können.

Bei den Betroffenen handelt es sich unter anderem um angehende Diätassistenten, Ergotherapeuten oder Logopäden. Sie bekämen künftig 965 Euro im ersten Ausbildungsjahr, 1025 im zweiten Jahr und 1122 Euro im dritten Jahr.

An diesem Dienstag will die Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Berlin zudem über ihre Tarifforderungen für rund 55 000 Ärztinnen und Ärzte in den bundesweit mehr als 500 kommunalen Krankenhäusern informieren./bw/DP/zb