Tausche Daten gegen bessere Medizin - 71% der Deutschen sind dazu bereit

Düsseldorf (ots) - 71 Prozent der Bundesbürger sind bereit,wesentliche persönliche Daten offenzulegen, wenn sich dadurch bessereTherapien ergeben / Individuell maßgeschneiderte Behandlungen sorgenfür deutlich größere Heilungschancen / Trotz der Hoffnung auf bessereTherapiemethoden treibt viele Menschen zugleich die Sorge vor einemMissbrauch ihrer Daten umEine breite Mehrheit der Deutschen ist bereit, persönlicheKrankheitsdaten zur Verfügung zu stellen, wenn sich dadurch bessereTherapiemöglichkeiten ergeben. In einer repräsentativen Umfrage derUnternehmensberatung PwC unter 1.000 Bundesbürgern zeigten sich 71Prozent der Befragten "offen" bzw. "sehr offen" für diese Idee -während gerade einmal sechs Prozent dagegen votierten. Ein Viertelder Teilnehmer hatte zu der Frage noch keine klare Meinung oder gaban, das Thema "neutral" zu sehen."Ohne die entsprechenden Daten geht es leider nicht""Die medizinische Diagnostik und Therapie steht vor einerRevolution. Neue Erkenntnisse in Bezug auf molekulareKrankheitsursachen sorgen zusammen mit der Verfügbarkeit undAuswertbarkeit großer Datenmengen (Stichwort: Big Data) dafür, dassviele Patienten schon in naher Zukunft deutlich zielgerichteterbehandelt werden können, als das momentan der Fall ist", sagt MichaelBurkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswesen & Pharma bei PwC inDeutschland. Für den endgültigen Durchbruch dieses weiterentwickeltenTherapieansatzes bedürfe es allerdings "einer gewaltigen Menge vonpersönlichen Daten, die die Menschen selber zur Verfügung stellenmüssen. Die Revolution kann also nur gelingen, wenn es eine großegesellschaftliche Akzeptanz für das Thema gibt. Vor diesemHintergrund sind die Resultate unserer Umfrage ausgesprochenermutigend.""Sehr viele Menschen können in Zukunft von personalisiertenTherapien profitieren"In der Fachwelt werden die fundamental neuen diagnostischenMöglichkeiten unter dem Stichwort "Personalisierte Medizin"zusammengefasst. Speziell in der Krebstherapie versprechen sichExperten sehr viel bessere Heilungschancen, wenn es gelingt, demeinzelnen Patienten eine sozusagen maßgeschneiderte Behandlungzukommen zu lassen. Wie weit die hergebrachte Medizin davon nur nochentfernt sei, zeige der zunehmende Einsatz neuer Diagnostika rund umdie genetische Profilierung von Patienten, berichtet Thomas Solbach,Molekularmediziner und Experte für Personalisierte Medizin bei PwCStrategy&. "Mittels neuartiger Hochdurchsatzverfahren ist esheutzutage möglich, Patienten eine zielgerichtete Therapiebeispielsweise auf Basis ihres genetischen Fingerabdrucks zukommen zulassen. Dadurch lassen sich möglicherweise nicht nur bessereBehandlungsergebnisse erzielen sondern auch mögliche Nebenwirkungenfür den einzelnen Patienten vermeiden."63 Prozent fürchten sich vor DatenmissbrauchDie Erhebung der notwendigen Informationen wäre im Grunde rechteinfach - so ist zum Beispiel denkbar, dass Patienten ihre Ärzte oderKrankenhäuser per Unterschrift ermächtigen, ihre relevantenelektronischen Daten in anonymisierter Form zu erfassen und zurwissenschaftlichen Verwendung freizugeben. Gleichzeitig ergeben sichdamit allerdings komplexe datenschutzrechtliche Fragen. "Mit sehrgutem Grund sind die Menschen bei den persönlichen Angaben zu ihrerGesundheit äußerst sensibel. Dieser Problematik müsste dieDatenerhebung selbstverständlich gerecht werden", sagt PwC-ExperteBurkhart. Tatsächlich äußerten in der Umfrage viele Menschenentsprechende Bedenken. So sagten 63 Prozent jener Befragten, diegrundsätzlich für die Weitergabe der Daten waren, sie hätten zugleichdie Sorge, die zur Verfügung gestellten Angaben könnten missbrauchtwerden - etwa in Form einer Veröffentlichung der persönlichenKrankheitsdaten im Internet.Große Hoffnung auf bessere TherapienTrotz dieser Bedenken, das zeigt die Umfrage, überwiegt bei vielenMenschen allerdings die Hoffnung auf den Nutzen der personalisiertenMedizin. So wurden die Teilnehmer bei den möglichen Bedenken zumBeispiel auch gefragt, ob sie womöglich davon ausgehen, dass diepersonalisierte Medizin gar keine bessere Prävention beziehungsweiseOptimierung der Therapien verspricht. Hier meinte jedoch nur 31Prozent der grundsätzlichen Befürworter, diese Aussage treffe ausihrer Sicht "eher zu" bzw. "voll zu". Bemerkenswert auch: Zwar sagten92 Prozent, dass in erster Linie die behandelnden Ärzte/KrankenhäuserZugang zu den Daten erhalten sollten. Immerhin gut 40 Prozent meintenaber, dass sie die Angaben auch Uni-Krankenhäusern sowieKrankenkassen zur Verfügung stellen würden. Nahezu jeder Dritte (31Prozent) sprach sich dafür aus, die Daten auch in die Händeforschender Pharmafirmen zu geben.61 Prozent der Befürworter würden sogar ihren "genetischenFingerabdruck" weitergebenDie größte Offenheit herrscht bei der Weitergabe simplerdemografischer Merkmale. So meinten 94 Prozent der grundsätzlichenBefürworter, sie hätten kein Problem damit, gegenüber ihrem Arzt odereiner anderen vertrauenswürdigen Institution neben Alter undGeschlecht auch die Herkunft offenzulegen. Ähnlich hoch war dieZustimmung bei persönlichen Vorerkrankungen (89 Prozent), niedrigerbei Vorerkrankungen in der Familie (77 Prozent). Und: Immerhin 61Prozent meinten, sie wären sogar bereit, ihren sogenanntengenetischen Fingerabdruck zur Verfügung zu stellen. Zudem hätten 56Prozent auch kein Problem damit, persönliche Lifestyle-Daten - etwain Bezug auf Sport, Stress, Ernährung oder Schlafverhalten -offenzulegen.Geht es um ihre eigene Krankheit, denken auch viele Skeptiker umWie die Umfrage darüber hinaus zeigt, gibt es offenbar eine extremhohe Korrelation zwischen der persönlichen gesundheitlichen Situationund der Bereitschaft, relevante Daten weiterzugeben. So meinten 38Prozent jener Minderheit, die die Offenlegung grundsätzlich ablehnen,dass sie im Falle einer schweren Krankheit dann doch bereit wären,zumindest ausgewählte Daten mit relevanten Personen oderInstitutionen zu teilen. Zudem gaben 29 Prozent an, dass sie sich inso einem Fall "nicht mehr sicher" seien, ob sie bei ihrer generellenWeigerung bleiben. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sichdie Deutschen einen großen Nutzen von "personalisierter Medizin"versprechen. Deutlich wird dies anhand einer bemerkenswert hohenBereitschaft, eigene Krankheitsdaten zur Verfügung zu stellen, umdamit zu einer besseren Prävention von Krankheiten bzw. zurEntwicklung besserer Therapiemöglichkeiten beizutragen.Weitere Informationen unter: www.pwc.de/Pers-Med