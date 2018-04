Tauschangebot für Zug-Estates-Aktien vor dem Abschluss

Zur (awp) - Der freiwillige Umtausch von nicht-kotierten in kotierte Aktien bei der Immobiliengesellschaft Zug Estate kommt bald zum Abschluss. An diesem Freitag endete das am 22. März gestartete Umtauschangebot. Der Vollzug ist nach der Generalversammlung geplant.

Das Angebot wurde laut Mitteilung vom Abend für insgesamt 1'452'040 Namenaktien 'A' angenommen. Diese werden, sofern die GV vom 10. April 2018 der Umwandlung zustimmt, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten