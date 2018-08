Tauber will Bundeswehrkaserne nach Soldatin benennen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Peter Tauber (CDU), hat vorgeschlagen, eine Bundeswehrkaserne nach der Soldatin Friederike Krüger zu benennen. "Frauen sind zum Glück inzwischen nicht nur an der Spitze des Ministeriums fester Bestandteil der deutschen Streitkräfte", schreibt Tauber in einem Gastbeitrag in der Wochenzeitung "Die Zeit". "Sie dienen nicht nur vorbildlich, sondern sie haben auch Vorbilder verdient."

Deshalb sei für ihn klar: "Es wird höchste Zeit für eine Soldatin als Namensgeberin einer Kaserne der Bundeswehr." Friederike Krüger hatte sich 1813 als Mann verkleidet und unter falschen Namen einem preußischen Infanterie-Regiment angeschlossen, um gegen die französische Fremdherrschaft zu kämpfen. Nachdem sie entdeckt wurde, erlaubte ihr Kaiser Friedrich Wilhelm III., unter ihrem Namen weiter im Heer zu dienen. "Sie war in ihrer Bereitschaft, alles für ihr Vaterland einzusetzen und für die Freiheit zu kämpfen, so wie wir das auch heute von Soldatinnen und Soldaten erwarten, ein Vorbild", schreibt Tauber. Der CDU-Politiker war bis Anfang 2018 Generalsekretär seiner Partei.

Foto: über dts Nachrichtenagentur