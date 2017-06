Tauber kritisiert Wahlkampf-Tweets der SPD

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Generalsekretär Peter Tauber kritisiert mit deutlichen Worten den Wahlkampf der SPD in sozialen Netzwerken und die jüngste Attacke auf Angela Merkel nach ihrer Bierzelt-Rede in München. "Die SPD setzt nur noch auf Krawall und Klamauk", sagte Tauber dem "Focus". Als Volkspartei vertrete die CDU ihre "Überzeugungen überall: auf Twitter, im Bierzelt, am Stammtisch, im Bundestag, beim Gespräch an der Haustüre."

Der CDU-Generalsekretär ärgerte sich unter anderem über einen Tweet des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Thomas Oppermann. Dieser hatte auf Twitter geschrieben, die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA seien zu wichtig, um "Konflikte über Bierzelt-Reden (Merkel)" auszutragen.

