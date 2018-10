"Tauben in den Städten": ZDF/3sat-Filmdebüt der Mainzer Stadtschreiberin Anna Katharina Hahn (FOTO)

Mainz (ots) -Anna Katharina Hahn, Mainzer Stadtschreiberin 2018, wirdFilmemacherin: Ihr Debüt "Tauben in den Städten" hat dieSchriftstellerin zusammen mit dem ZDF und 3sat produziert. DieDokumentation über das Verhältnis von Menschen und Tauben in denStädten ist am Samstag, 20. Oktober 2018, 19.20 Uhr, in 3sat und amSonntag, 21. Oktober 2018, 0.40 Uhr, im ZDF zu sehen. Der MainzerStadtschreiber-Literaturpreis, der von ZDF, 3sat und der Stadt Mainzseit 1985 vergeben wird, beinhaltet auch die Produktion einerDokumentation nach eigener Themenwahl.Seit der Kindheit sind für die Stuttgarter Schriftstellerin Bücherund Tauben eng verbunden: Eine Taube hat sich imLieblings-Erich-Kästner-Buch der neunjährigen Anna verewigt. In ihremneuen Roman sollen Tauben eine Hauptrolle spielen, die Erzählerinerforscht darin das große Panorama der Gefühle, mit denen dieMenschen den Tieren begegnen. Hahns Filmprojekt für das ZDF und 3satbegleitet ihre Suche und dokumentiert intensive Begegnungen mitMenschen, die sich mit Tauben befassen.In Hattenheim trifft sie einen Brieftaubenzüchter, in ihrerHeimatstadt Stuttgart und in ihrem Stadtschreiberdomizil Mainz dieengagierten Mitarbeiterinnen der ehrenamtlichen Stadttaubenhilfe. Siefragt nach der Rolle der Tauben in den Weltreligionen und findet siein den Fenstern von Marc Chagall in der Mainzer Kirche St. Stephanund im Schmuck der Markuskirche in Stuttgart. Am Ende führt ihreSuche in ein Atelier in Berlin zu einer spannenden Begegnung mit demKünstler und Bilderbuchillustrator ATAK.Anna Katharina Hahn studierte Germanistik, Anglistik undeuropäische Ethnologie in Hamburg. Seit den 1990er Jahrenveröffentlichte sie zunächst kürzere literarische Arbeiten inZeitschriften und Anthologien. Es folgten zwei Bände mit Erzählungen("Sommerloch", 2000, "Kavaliersdelikt", 2004), ehe ihr mit dem Roman"Kürzere Tage", der im grün-linken Stuttgarter Bürgertum spielt, imJahr 2009 der Durchbruch bei der Kritik und bei den Lesern gelang.Auch für ihre nächsten Romane "Am schwarzen Berg" (2012) und "DasKleid meiner Mutter" (2016) erhielt sie viel Resonanz. Anna KatharinaHahn, die auch für das Theater gearbeitet hat, ist vielfachausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Clemens-Brentano-Preis(2005), dem Roswitha-Preis (2010), dem Heimito-von-Doderer-Preis(2010) und dem Wolfgang-Koeppen-Literaturpreis (2012).https://presseportal.zdf.de/pm/mainzer-stadtschreiberin-2018/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerinnen: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Jessica Zobel, Telefon 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mainzerstadtschreiberPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell