Taub und trotzdem hörend / Neue Leiterin des Hanseatischen Cochlea Implantat Zentrums (HCIZ) ist selbst ertaubt - ihre Patienten versteht sie trotzdem bestens (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Hanseatische Cochlea Implantat Zentrum (HCIZ)(http://ots.de/WaVRAd) mit Sitz an der Asklepios Klink Nord -Heidberg hat eine neue Leitung: Oberärztin Dr. Veronika Wolter. Die36-Jährige weiß, was es bedeutet, wenn Menschen nicht mehr hörenkönnen - sie ist selbst ertaubt.Es ist die unumgängliche Stille, die weltweit 466 MillionenHörgeschädigten das Leben erschwert. "Ich weiß genau, wie es ist,hörgeschädigt zu sein. Von normal hörend bis zur Taubheit habe ichalles selbst erlebt", sagt Dr. Veronika Wolter, neue Leiterin desHCIZ der Hamburger Asklepios Kliniken am Standort Nord - Heidberg. ImAlter von neun Jahren erkrankte sie an einer Hirnhautentzündung, nachder sie zunächst mittel-, später dann hochgradig und an Taubheitgrenzend hörgeschädigt war. "Das war damals ein Schock für mich undmeine Eltern, als wir erfuhren, dass ich einen dauerhaften Hörschadendavongetragen habe", erinnert sich die Ärztin. Trotz dieserBehinderung absolvierte sie die Schule und später ihr Medizinstudium."Ich war meine gesamte Kindheit und Jugendzeit auf der Suche nacheiner Lösung, mit der ich wieder gut hören und normal leben konnte.Da lag es für mich nahe, selbst Ärztin zu werden - und mir undanderen zu helfen."2009 begann sie ihre Facharztausbildung zur Hals-, Nasen-,Ohrenärztin an der Medizinischen Hochschule Hannover, dem weltweitgrößten Cochlea Implantat Zentrum. Mit 28 Jahren ließ sie sichaufgrund ihrer fortschreitenden Schwerhörigkeit selbst mit einemCochlea Implantat versorgen. Dieses winzige Hightech-Gerät wandeltakustische Signale, also Sprache und Geräusche, in elektrischeImpulse um, die dann von einer Elektrode auf den Hörnerv übertragenwerden. Mediziner bezeichnen es auch als ein künstliches Innenohr, daes die Aufgabe der defekten Haarzellen im Innenohr vollständigersetzen und übernehmen kann. Die Entscheidung, sich ein neues,künstliches Innenohr einpflanzen zu lassen, hat Dr. Wolter niebereut: "Viele Patienten sind überrascht, wenn sie hören, dass ichselbst Cochlea implantiert bin. Dank des Implantats kann ich wiederfast normal hören, meine Schwerhörigkeit fällt daher meistensüberhaupt nicht auf."Die Karriere der engagierten Medizinerin nahm weiter ihren Lauf:Anfang 2012 wechselte Dr. Wolter ins Martha Maria-Krankenhaus nachMünchen, in dem damals gerade eine neue HNO-Abteilung aufgebautwurde. Dort etablierte sie ein eigenes Cochlea Implantat Zentrum miteinem speziellen Nachsorgeprogramm, das erste dieser Art in Bayern.Seit August 2018 hat sie nun als Oberärztin die Leitung des HCIZ derAsklepios Kliniken Hamburg am Standort Nord inne. "Ich setze auf eineumfassende Versorgung der Patienten von Anfang bis Ende. Neben derDiagnostik und operativen Versorgung liegt mir besonders dieNachsorge am Herzen. Deshalb möchte ich im HCIZ ein neuesNachsorgeprogramm mit erweiterten Strukturen aufbauen, das Betroffenelangfristig begleitet." Ein Leben mit Hörschaden muss ihrer Ansichtnach heutzutage keine Bürde mehr sein: "Es gibt für jedes Hörproblemeine Lösung. Ich möchte Betroffene dabei unterstützen, dieindividuell richtige Therapie für ihre Lebenssituation zu finden."Über das Hanseatische Cochlea Implantat Zentrum (HCIZ) in HamburgHörschäden nehmen seit Jahren messbar zu: In Deutschland leben 15Millionen Schwerhörige, nahezu jeder über 65 Jahre ist mindestensleichtgradig betroffen, aber auch immer mehr junge Menschen sind imAlltag auf ein Hörgerät angewiesen. Allein in Hamburg leben ca.67.000 Menschen mit Hörschäden. Um die Versorgungssituation in derMetropolregion Hamburg zu verbessern und wohnortnah zu helfen, habendie Hamburger Asklepios HNO-Kliniken Altona, Harburg, Nord und St.Georg das Hanseatische Cochlea Implantat Zentrum (HCIZ)(http://ots.de/4FIDbj) am Standort Heidberg der Asklepios Klinik Nordgegründet. Das Zentrum bietet schwerhörigen und tauben Patienten eineoptimale medizinische Versorgung: Beratung, Diagnostik, Operation,audiologische Anpassung und Nachsorge sind hier an einem Ortgebündelt. Sogar eine eigene Station für hörgeschädigte Kinder istvorhanden. Demnächst wird zudem die gesamte Abteilung des HCIZ amStandort Heidberg für Hörgeschädigte schalloptimiert umgebaut, sodass alle Betroffenen sich dort barrierefrei bewegen können.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder Youtube:www.asklepios.comhttps://gesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell