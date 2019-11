"Tatsächlich sind wir weiter als geplant" / 5 Tipps für Gründer (FOTO)

Berlin (ots) -Berlin ist um ein High-Tech Startup reicher - im rasant wachsendenEsports-Markt. Bayes wurde 2019 von Sportradar und DOJO Madness gegründet undist wenige Monate nach Start bereits auf 29 Mitarbeiter gewachsen. Mission?Bayes will den globalen Esports-Markt mit zuverlässigen Daten aus einer Handversorgen. Dazu haben die aus insgesamt 12 Nationen kommenden Data ScientistsBEDEX entwickelt, den weltweit ersten unabhängigen Esports-Daten-Marktplatz. VonBeginn an verfügbar sind die in-Game Daten von ESL und Dreamhack (CS:GO) sowiedie LEC, LCS Turniere und LoL Weltmeisterschaften des US-Giganten Riot."Tatsächlich sind wir weiter als geplant", meint Bayes Gründer undGeschäftsführer Martin Dachselt. Welche Tipps er Gründern auf den Weg gebenmöchte, verrät er hier.1. Dream big - but do small steps: In der Realität ist das leider häufigumgekehrt. Gründer haben eine beschränkte Vision und versuchen, sie in einemgroßen Schritt zu realisieren. Besser ist es, eine fantastische Vision zu haben,zu der man in kleinen Schritten gelangt.2. Die größte Herausforderung ist es, beschränkte Ressourcen optimaleinzusetzen. Tatsächlich haben wir mehr Projektanfragen und Ideen, als wir bisEnde 2020 umsetzen können. Gründer müssen in jeder Wachstumsphase eines Startupsdie Wichtigkeit von neuen Produktfeatures gegen Umsätze durch spezielleKundenprojekte abwägen.3. Delegiere Entscheidungen, soviel und so tief wie möglich. Suche Mitarbeiterdie Verantwortung übernehmen und nicht Tasks. Natürlich überprüfen wir gemeinsamdie Ergebnisse, aber meine Mitarbeiter können und sollen Verantwortungübernehmen, wirklich verstehen, im Team begeistert mitwirken und nicht einfachnur Tasks abarbeiten.4. Generell versuchen wir, Projekte so schnell und effizient wie möglichumzusetzen. Das erreichen wir durch eine konsequente Umsetzung der agilenEntwicklungsmethode. Bei Projekten implementieren wir im ersten Schritt immerein MVP (Minimum viable product) dessen Funktionsumfang wir in mehrerenDiskussionen mit unserem Team und dem Kunden so minimal wie möglich halten.Beispiel: Der MVP unseres Daten-Marktplatzes BEDEX wurde innerhalb von sechsWochen, gemessen von der ersten User-Story bis zum ersten angeschlossenenKunden, fertig gestellt. Zusätzlich priorisieren wir alle Projekte nachstrategischer und kurzfristiger Geschäftsrelevanz und lehnen auch Kundenprojekteab.5. Der lange Atem ist enorm wichtig für Gründer. Bei den Vertragsverhandlungenmit großen Kunden bedeutet "Eigentlich können wir nächste Woche unterschreiben"häufig "In 4 Monaten ist der Vertrag unter Dach und Fach". Das ist für dieNerven des Managements und der Shareholder manchmal anstrengend.Pressekontakt:Dr. Susanne ArdissonSenior PR ConsultantBayes Esports Solutions GmbHwww.bayes.ggsusanne.ardisson@bayes.ggOriginal-Content von: Bayes Esports Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell