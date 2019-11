Stuttgart (ots) -Mit Richy Müller und Felix Klare stehen Barnaby Metschurat und Stephan Schad vorder Kamera Im "Tatort - Der Welten Lohn" geraten die beiden StuttgarterTatortkommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz in den Kampf zwischeneinem machtbewussten Konzernchef und dessen zum Paria gewordenen Ex-Mitarbeiter.Das Drehbuch dazu schrieb Boris Dennulat, die Regie hat Gerd Schneiderübernommen. Bis Ende November stehen Richy Müller, Felix Klare, BarnabyMetschurat, Stephan Schad, Isabelle Barth, Andreas Klaue, Jürgen Hartmann undDiana Marie Müller vor der Kamera von Cornelia Janssen. Selbstherrlichkeitversus Rachegefühle Als die Personalchefin eines Stuttgarter Unternehmensgetötet wird, nehmen die Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz ihreErmittlungen in der Firma auf. Keine besonderen Vorkommnisse, bekommen sie zuhören - dabei verschweigt Vorstandschef Joachim Bässler seinen Konflikt mit demehemaligen Mitarbeiter Oliver Manlik. Fast vier Jahre saß der als Bauernopferder Firma wegen Korruption in den USA im Gefängnis. Nun ist er wieder im Landund will sein Leben zurück. Das private liegt in Trümmern, wenigstens dieWiederanstellung und Entschädigung für die Haftzeit will Manlik erreichen.Bässlers harte Haltung, der mit dem ehemaligen Manager nicht mehr in Verbindunggebracht werden will, stachelt seine Rachegefühle an. Als einSprengstoffattentat auf Frank Bässler scheitert, herrscht endgültig Kriegzwischen den beiden Kontrahenten. Inzwischen sind aber auch Thorsten Lannert undSebastian Bootz Manlik auf der Spur. Sie verdächtigen Oliver Manlik, der Mörderder Personalchefin zu sein und sind entschlossen, weitere Anschläge zuverhindern - von wessen Seite auch immer. Der 25. Fall der StuttgarterTatort-Kommissare "Tatort - Der Welten Lohn" (AT) ist eine Produktion desSüdwestrundfunks für Das Erste. Ausführender Produzent ist Nils Reinhardt,Cutterin Sabine Garscha, das Szenenbild stammt von Klaus R. Weinrich, dieKostüme von Teresa Grosser, Produktionsleitung Jürgen Weissenrieder. DieRedaktion hat Brigitte Dithard. Drehstartfoto unter www.ard-foto.deInfos unter: http://swr.li/ard-tatort-stuttgart-drehstart-at-der-welten-lohnPressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell