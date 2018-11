Stuttgart (ots) -"Kriminalreport Südwest", Fahndungs- und Präventionsmagazin amMontag, 12. November 2018, 20:15 bis 21 Uhr im SWR FernsehenFatma Mittler-Solak moderiert die Sendung des Südwestrundfunks(SWR).Folgende Themen sind geplant:Vorsicht nach dem Einkauf - auf dem Supermarktparkplatz wartenDiebe Die Menschen sind schwer bepackt, laden Tüten ins Auto, müssenden Einkaufswagen wegbringen - ihre Aufmerksamkeit ist meist völligin Anspruch genommen. Und alle haben ihr Portemonnaie dabei. Dasmacht Supermarktparkplätze attraktiv für Diebe. Aktuell schlagen sieverstärkt im Südwesten zu. "Kriminalreport" ist mit einemPräventionsspezialisten der Polizei in Stuttgart unterwegs, zeigt dieTricks der Kriminellen und gibt Tipps, was man dagegen tun kann.Einbruchswelle im Südwesten - was die Polizei unternimmt und wassie rät Wenn die Tage kürzer werden, beginnt die Hochsaison derDiebe. Im Südwesten stellt die Polizei im Moment einen Anstieg derWohnungseinbrüche fest. "Kriminalreport Südwest" begleitet dieBeamten zu Einbruchsopfern in Zornheim bei Mainz. Für viele Opfer istnicht der Verlust von Wertsachen oder Geld das Schlimmste - siefühlen sich im eigenen Zuhause nicht mehr sicher. SpezialisierteEinheiten der Polizei sollen vor allem Diebesbanden das Handwerklegen. Sie zeigen, wie sie arbeiten und geben Tipps zur Vorbeugungvon Einbrüchen.Falsche Polizisten zocken Rentnerin abTrickdiebe, die sich als Polizisten ausgeben, bauen Druck beiihren vorwiegend älteren Opfern auf, sie verbreiten Angst und spielenmit dem guten Ruf der Polizei. Sie melden sich telefonisch, durcheinen technischen Trick erscheint auf dem Telefondisplay die 110.Alles wirkt echt. Aber am Ende verlieren viele Opfer ihr gesamtesErspartes. Auch eine Seniorin aus der Nähe von Idar-Oberstein."Kriminalreport Südwest" zeigt, wie man sich vor solchen Betrügernschützen kann.DNA-Analyse - wenn ein paar Hautschuppen hinter Gitter führen Siesteckt in jeder Hautschuppe, in jeder Körperzelle. Die DNA, dasErbgut des Menschen, ist so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck.Deshalb ist sie eine wichtige Spur bei vielen Ermittlungen. DieMethoden der Forensiker werden genauer, sie brauchen zum Beispielimmer weniger Hautschuppen, um die DNA eines Täters zu isolieren."Kriminalreport Südwest" zeigt, wie die Soko "Mühlwiese" derbaden-württembergischen Polizei mit geringen DNA-Spuren den Mördereiner 46-jährigen Frau im Odenwald überführt hat. Er hatte die Fraubrutal erschlagen.Der Tod kam über die Leiter - Cold Case aus Saarbrücken Im Juli2013 veranlasst das andauernde Bellen eines Hundes die SaarbrückerPolizei, eine Wohnungstür aufzubrechen. Das Tier bewacht die Leicheseines Herrchens. Der 56-jährige Finanzberater Joachim G. liegt totin einer Blutlache. Noch immer sucht die Polizei die Täter.Alltagsheld aus Mainz - "Sonst trifft es das nächste Mal meineOma" Holger Heiser beobachtet zwei Jugendliche, die an der Handtascheeiner älteren Frau reißen, bis diese stürzt und sich schwer verletzt.Die Jugendlichen fliehen. Der Mainzer verfolgt sie und sorgt dafür,dass sie der Polizei übergeben werden. Er findet, dass Täter nichtdavonkommen sollten. "Wenn die heute erfolgreich gewesen wären,hätten sie es morgen woanders probiert. Dann hätte es auch meine Omatreffen können", sagt er.Kriminalreport SüdwestDas Fahndungs- und Präventionsmagazin "Kriminalreport Südwest"beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Diebstahl, Betrug oderGewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle ausBaden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei spielenaktuelle Fahndungsfälle und Prävention eine entscheidende Rolle.Fatma Mittler-Solak moderiert die 45-minütigen Magazinsendungen imSWR Fernsehen. Tathergänge werden journalistisch seriös nachgestellt,die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen realitätsnahenEindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunkte für eineerfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei die Verortungim Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschaltete Expertinnenund Experten vertiefen die Themen. Zudem erfahren die Zuschauenden,wie sie sich schützen können.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterwww.SWR.de/kommunikationPressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell