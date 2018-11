"Tatort"-Star und Gefängnisarzt Joe Bausch im Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" zu seiner Pensionierung: "Meine Patienten wollen mich am liebsten mal als Mörder sehen, das ist ihnen sympathischer!"

Köln (ots) - Der "Tatort"-Schauspieler und Gefängnisarzt JoeBausch schaut seiner anstehenden Pensionierung im November gelassenentgegen. In einem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast"FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio sagt Bausch, der mehr als 32Jahre in der JVA Werl gearbeitet hat: "Ich habe mich auf meinenRuhestand nicht vorbereitet, werde aber weiter drehen und wieder mehrTheater spielen, was ich in den letzten drei Jahrzehnten nicht sokonnte. Das Wollen löst das Müssen ab. Jetzt kommt die Kür."Angst vor Langeweile hat Joe Bausch nicht: "Wenn ich nach Berlinziehen sollte, habe ich das Angebot, dass ich dort jeden Tag imGefängnis arbeiten kann, wenn mir etwas fehlt. Ich muss also nur dieHand heben und die Lassos fliegen aus dem Fenster."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" nimmt Bausch auch zu seinenpersönlichen Begegnungen mit den Häftlingen in der JVA Werl Stellung:"Ich lebe als Arzt mit und unter ihnen. Mit einer Intensität, dassdie Häftlinge mir Dinge berichten, die sie anderen nicht erzählen.Sie unterstellen mir wegen meiner Rolle im 'Tatort' ein Faible fürdie Kriminalität."Bausch spielt im Kölner "Tatort" mit Ballauf und Schenk denGerichtsmediziner Dr. Joseph Roth. Den ARD-Krimi schaut man auch inden Gefängniszellen sehr gerne: "Viele meiner Patienten sind ja sehrlange dort und haben meine ganze TV-Karriere verfolgen können. Diewollen mich am liebsten mal als Mörder oder Verbrecher sehen. Das istihnen sympathischer!"Das vollständige Gespräch mit Joe Bausch hören Sie in DeutschlandsExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio aufwww.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify und SoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell