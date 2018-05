"Tatort"-Star Mimi Fiedler (42) exklusiv in Closer: "Ich heirate an Silvester"

Hamburg (ots) - Großes Liebes-Interview mit verlobtem Otto Steiner(55)Am 31. Dezember 2018 ist es soweit: Es soll geheiratet werden.Mimi Fiedler und Otto Steiner stehen in den Startlöchern und sindmehr als bereit. Exklusiv in Closer (EVT 23.5.) sprechen die beidenzum ersten Mal über die Hochzeitsvorbereitungen und Mimi FiedlersAusstieg beim "Tatort".Das Projekt Hochzeit steht bald vor der Tür. "Momentan ist derPlan, dass Otto und ich Silvester mit unserer Familie und unserenengsten Freunden standesamtlich heiraten. Nach den Feierlichkeitenwollen wir alle gemeinsam in den Urlaub. Im nächsten Sommer planenwir dann eine große Party, entweder in Mimis Heimat Kroatien oder inMünchen", erzählt Otto Steiner.Kennengelernt haben sich die beiden erst 2017 bei der "Paul PanzerShow" von Produzent Otto Steiner. "Ich war sofort hin und weg vonihrer positiven Ausstrahlung. Wir waren aber damals beide noch inPartnerschaften", so der 55-Jährige. "Meine Beziehung mit BernhardBettermann ging gerade in die Brüche. Wenig später habe ich michgetrennt", erzählt Mimi Fiedler. Bei Otto Steiner ging es von da anebenfalls sehr schnell: "Als Mimi und ich uns ein halbes Jahr späterberuflich wiedertrafen, war ich immer noch von ihr fasziniert. Alsohabe ich mich von meiner damaligen Partnerin getrennt." Und diesmalist sich die Schauspielerin sicher, endlich den Richtigen gefunden zuhaben. Sie betont: "Viele Wege führen nach Rom. Oder eben zu Otto.Ich bin mir so was von sicher. Ich bin bei ihm und mit ihm zu Hauseangekommen. Das ist ein glasklares und reines Gefühl. Und es fühltsich unglaublich schön an."Und beim Tatort? Dort hat Mimi Fiedler einen Schlussstrichgezogen. "Mir war nach zehn Jahren fad, und ich habe michgelangweilt. Ich finde wirklich, dass es früher irgendwie toller war.Da gab's ein paar Handvoll 'Tatort'-Folgen - einen Mord, eine Leicheund 90 Minuten Spannung, die man auch verstanden hat. Viele Fällesind mir heute zu verkopft, zu psychologisch."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 22/2018, EVT 23.05.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell