Hamburg (ots) - "Tatort"-Star Adele Neuhauser wirkt stark undgefestigt. Doch die 58-Jährige musste schon viel Leid erfahren. InCloser (EVT 08.11.) spricht die Schauspielerin offen über ihreSchicksalsschläge. Zuletzt verlor Adele Neuhauser innerhalb von rundeinem Jahr ihren Vater, ihre Mutter und ihren Bruder. "Drei Tage nachdem letzten Drehtag starb meine Mutter. Einen weiteren Monat daraufmein Bruder. Sein Todestag war exakt ein Jahr später, nachdem wir dieAsche unseres Vaters auf der griechischen Insel Amorgos ausgestreuthatten", erzählt die 58-Jährige. Für ihren an Leukämie erkranktenBruder hatte die Schauspielerin als Stammzellenspenderin fungiert."Wir haben uns beide so sehr darüber gefreut, dass wir genetischkompatibel waren", so Adele Neuhauser. Aus diesem Grund traf sie derTod ihres Bruders besonders schwer: "Das war eine Schweinerei! Dasser trotzdem sterben muss, 'passte' einfach nicht. Ich fand esungeheuer ungerecht", gibt die 58-Jährige zu.Obwohl die Schauspielerin ihre Lieben verloren hat, fühlt sie sichnicht von ihnen alleine gelassen: "Ich habe permanent das Gefühl, sieum mich zu spüren. Heute früh bin ich ins Bad gegangen, und plötzlichhabe ich ganz sanft auf meinem Rücken eine Hand gespürt. Ich musstesofort an meine Mutter denken", erzählt Adele Neuhauser. "Meineverstorbenen Lieben sind da! Sie umgeben mich."