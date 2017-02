Tatort Schwarzwald ohne Harald Schmidt (FOTO)

Baden-Baden, Freiburg (ots) -Harald Schmidt hat dem Südwestrundfunk (SWR) mitgeteilt, dass erfür die anstehenden Dreharbeiten des Tatort Schwarzwald nicht zurVerfügung stehen könne. Er nannte persönliche Gründe für seineAbsage. Die SWR Filmchefin Martina Zöllner: "Wir sind äußerstbetroffen und bedauern das sehr, respektieren aber Harald SchmidtsEntscheidung. Die Dreharbeiten werden wie geplant stattfinden, dannohne die Figur Gernot Schöllhammer."Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner spielen die neuen SWR ErmittlerDie Dreharbeiten zum neuen SWR Tatort beginnen am 7. März. Beim neuenTatort Schwarzwald sind die Kommissare Franziska Tobler undFriedemann Berg im Einsatz, zwei erfahrene Ermittler, die aus derRegion stammen. Gespielt werden die neuen SWR Ermittler von Eva Löbauund Hans-Jochen Wagner. Robert Thalheim wird die erste Episode desneuen Tatort Schwarzwald inszenieren, das Drehbuch dazu stammt vonBernd Lange.Mord an Elfjähriger im Zentrum des ersten Falls Ihr erster Fallführt Berg und Tobler in eine idyllische Schwarzwaldgemeinde,beliebter Wohnort junger Familien, deren Kinder dort in einemfriedlichen sozialen Umfeld aufwachsen sollen. Diese Illusionzerbirst, als eine Elfjährige erschossen wird und der Nachbarsjungeverschwindet. Während der angespannten Suche nach dem Jungen und derintensiven Ermittlungen im Mordfall werden die Ermittler nichtzuletzt damit konfrontiert, dass nicht nur erstaunlich vieleHandfeuerwaffen in Gebrauch sind, sondern im Wald auch einWaffendepot gefunden wird.Die Ausstrahlung im Ersten ist für Herbst 2017 vorgesehen.Pressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell