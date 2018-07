Tatort Schwarzwald IV wird gedreht (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Nach einem Drehbuch von Magnus Vattrodt inszeniert Julia von Heinzden neuesten Tatort mit Eva Löbau und Hans-Jochen WagnerFranziska Tobler und Friedemann Berg ermitteln in einerVermisstensache, in der es fast keine Hoffnung mehr gibt. BisHinweise aus einem ganz anderen Fall das Verschwinden eines Teenagerin neuem Licht erscheinen lassen. Das Drehbuch zu dem Film mit demArbeitstitel "Tatort - Schwarzwald IV" schrieb Magnus Vattrodt, Regieführt, zum ersten Mal bei einem Tatort, Julia von Heinz. Es spielenEva Löbau, Hans-Jochen Wagner, Andreas Lust, Meira Durand, KimRiedle, Ursula Werner, Antonio Wannek und Steffi Kühnert. Bis EndeJuli wird in Freiburg und Baden-Baden gedreht.Ein unaufgeklärter FallDer Fall Emily Arnold war eine bittere Erfahrung für FriedemannBerg und seine Kollegen. Anderthalb Jahre zuvor verschwand die13-Jährige aus Freiburg, bis heute ist ungeklärt, was mit dem Mädchengeschah. Als Emilys verzweifelte Mutter Michaela Arnold wieder einmalanruft, weil sie ihre Tochter vor dem Haus gesehen haben will,rechnen die Kommissare mit einer neuen Enttäuschung. Trotzdem gehtFranziska Tobler der Sache akribisch nach, während Friedemann Bergdie Untersuchung eines tödlichen Mopedunfalls übernimmt, in den einflüchtiger Fahrer verwickelt ist. Es gelingt, den Wagen desFlüchtigen zu finden - und in dem Auto DNA von Emily Arnold. EinFund, der neue Hoffnung weckt. Aber auch neue Rätsel aufgibt ...Das Team"Tatort Schwarzwald IV" (AT) ist eine Produktion desSüdwestrundfunks für Das Erste. Buch Magnus Vattrodt, Regie Julia vonHeinz, Kamera Stefan Sommer, Schnitt Saskia Metten, Szenenbild SöhnkeNoé, Kostümbild Maxi Munzert, Produktionsleitung JürgenWeissenrieder. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht, dieRedaktion hat Katharina Dufner. Ausgestrahlt wird der vierte TatortSchwarzwald im kommenden Jahr.Im Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel: 07221 929 24016,annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell