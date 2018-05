"Tatort - Schlangengrube": Pressefototermin und Kino-Preview in Münster

Köln (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,Kurz vor der Ausstrahlung im Ersten am Sonntag, 27. Mai, um 20.15 Uhrfeiert der "Tatort - Schlangengrube" (WDR) seine Publikumspremiere imMünsteraner CINEPLEX in Anwesenheit von Schauspielern und Filmteam.In "Schlangengrube" untersuchen Kommissar Thiel und Prof. Boerneeinen Todesfall,der sich in der unmittelbaren Nachbarschaft von StaatsanwältinWilhelmine Klemm ereignete. Die Spuren führen Kommissar Thiel unteranderem in den Zoo. Der Rechtsmediziner Prof. Boerne versucht sichderweil auch einen Namen als Fernsehkoch zu machen...Pressefototermin zur Premiere: "Tatort - Schlangengrube"Freitag, 25. Mai 2018, 17:15 UhrCINEPLEX, Albersloher Weg 14, 48155 MünsterIhre Teilnahme zugesagt haben Jan Josef Liefers (Prof. Karl-FriedrichBoerne), Mechtild Großmann (Staatsanwältin Wilhelmine Klemm), ClausD. Clausnitzer (Herbert Thiel) sowie die Gast-Schauspieler DirkMartens (Tierarzt Dr. Gremlich) und Thomas Arnold (Filmemacher HenrySchlör), Regisseurin Samira Radsi, Produzentin Sonja Goslicki(Bavaria Fiction GmbH, Niederlassung Köln) und WDR-Redakteurin NinaKlamroth.Bitte beachten Sie: Film- und Videoaufnahmen bedürfen der vorherigenAbsprache.Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir mit Ihrem Kommen rechnen dürfen -und ob Sie eine Kinokarte für den "Tatort - Schlangengrube" wünschen.Ihre Rückmeldung benötigen wir spätestens am Mittwoch, 23. Mai an:post@planpunkt.deMit freundlichen GrüßenIngrid SchmitzWDR-UnternehmenssprecherinPressekontakt:WDR Presse und Information, Barbara Feiereisbarbara.feiereis@wdr.de, Telefon: 0221 / 220 7122WDR Presse und Information, Bildkommunikation, Jürgen Dürrwaldjuergen.duerrwald@wdr.de, Telefon: 0221 / 220 710planpunkt PR GmbH, Stephan Tarnow, Marc Meissnerpost@planpunkt.de, Telefon: 0221 / 91 255 710Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell