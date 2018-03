Berlin (ots) - Im Fernsehen überführt er Kriminelle - imwirklichen Leben hilft er Berlins sozial benachteiligten Kindern.Schauspieler und Tatort-Kommissar Klaus J. Behrendt stellt alsSchirmherr des sozialen Vereins "Wir starten gleich!" am kommendenDonnerstag, den 22. März persönlich sein neues Hilfsprojekt fürBerliner Kinder vor.Seit über sieben Jahren sorgt die Initiative "Wir starten gleich!"für einen gleichberechtigten Start in den Schulalltag, indem Kindernaus finanzschwachen Familien ein Schultornister zur Verfügunggestellt wird. Das Projekt, das bundesweit bereits in einigen Städtenerfolgreich umgesetzt wird, soll nun auch in Berlin seinen sozialenZweck erfüllen. In wenigen Tagen fällt der Startschuss imDesigncenter stilwerk - unter prominenter Beteiligung.Als Tatort Kommissar Max Ballauf, alias Klaus J. Behrendt, und derUnternehmer Reinhard Höfelmeyer im Februar 2011 im niedersächsischenOsnabrück den Verein "Wir starten gleich!" gründeten, ahnten sie nochnichts von der Tragweite. Dank der Kooperation mit dem - vonBehrendt, seinen Schauspieler-Kollegen Dietmar Bär, Joe Bausch sowieweiteren Mitstreitern - gegründeten Verein Tatort e.V., konnten inmehreren Städten Satelliten von "Wir starten gleich!" installiertwerden."In der Praxis sieht es so aus, dass unsere Gesellschaft dieSchulranzen zu einem vergünstigten Preis direkt vom Herstellerbezieht und diese dann über die Kindergärten anonym an die Elternübergeben werden", erklären die Ideengeber Höfelmeyer und Behrendt.Die Eltern wiederum übergeben ihren Kindern den Tornister. "So habendie Kinder das Gefühl, dass es ein direktes Geschenk von ihren Elternist." Ein wertiger Tornister mit allen notwendigen Materialien kostenzwischen 200 und 250 Euro. "Ein Betrag, der für finanziellschwachgestellte Familien nur schwer oder sogar gar nicht tragbarist", bedauert Klaus J. Behrendt. Die Schulranzen von "Wir startengleich!" gleichen dabei denen, die im normalen Handel erhältlich sind- kein Logo oder Emblem deutet auf die tatsächliche Herkunft derSchulausrüstung hin. Darüber hinaus wird der Tornister in einigenStädten jeweils mit zusätzlichem Material wie Scheren, Malkasten,Hefte etc. bestückt - dank der großzügigen Unterstützung vonGewerbetreibenden vor Ort.Dass nun auch Kinder in Berlin von der Projektidee profitieren,ist vier Berliner Unternehmern (Manfred Heilmann - Service ConceptHeilmann und Partner GmbH, Fred Müller - F. Müller Dental-TechnikGmbH, Thomas Scherz - Thomas Scherz Dental Keramik GmbH und AndréPotetjuschny - Seminarwünsche) zu verdanken. Manfred Heilmann hat"Wir starten gleich!" von Beginn an in seiner Heimatstadt Osnabrückbegleitet und unterstützt. "Im Zuge unseres 25-jährigenFirmenjubiläums ist der Wunsch gewachsen, uns noch intensivergemeinnützig zu engagieren", betont Heilmann. Daher werde er nun,gemeinsam mit drei Freunden, das Projekt für den Großraum Berlinaktivieren und um entsprechende Spenden werben.Der offizielle Startschuss für das ambitionierte Projekt in derBundeshauptstadt findet am Donnerstag, den 22. März, um 19 Uhr imDesigncenter stilwerk (Kantstraße 17, in Berlin) statt. Neben denBerliner Projektbeteiligten wird auch Schirmherr Klaus J. Behrendtvor Ort sein und über die Entstehung und die künftigen Pläne von "Wirstarten gleich!" berichten.Weitere Infos über das Projekt finden Sie im Internet unterfolgenden Links: www.wir-starten-gleich.deIhre Ansprechpartner bei Rückfragen:Vertreter des Organisations-Teams in Berlin:Manfred HeilmannMail: wir-starten-gleich@service-concept.euTel.: 0151-19535403Pressekontakt:Wir starten gleich! gemeinnützige GmbH:Daniel HopkinsMail: journalist@email.deTel.: 0160-94624900Original-Content von: Service Concept Heilmann und Partner GmbH, übermittelt durch news aktuell