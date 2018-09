Hamburg (ots) -Im Kieler "Tatort" spielt er die Rolle des wortkargen KommissarsKlaus Borowski. Bis auf die Herkunft hat Schauspieler Axel Milbergnicht viel mit ihm gemein. Im Interview mit MADAME (EVT 5.9.) sprichter über seinen Berufswunsch als Kind."Meine Mutter hat mehr als einmal zu meinem Vater gesagt: Du, derwird mal Schauspieler", erzählt Axel Milberg. Er beschreibt sichselbst als heiteres, unkompliziertes und kommunikatives Kind, dasschon früh andere Menschen unterhalten konnte. "Bis ich zurSchauspielschule ging, kannte ich niemanden persönlich, der diesemBeruf nachging. Meine Helden waren damals Heinz Rühmann und JamesStewart. Hätte es damals nicht mit der Aufnahme geklappt, hätte iches wohl nicht noch einmal versucht", so der Schauspieler.Sein Plan B war, Weihnachtsmann zu werden. "Ich habe mir damalsgedacht: Da habe ich immer Geschenke in der Hand und 363 Tage im Jahrfrei, und ich mache den Leuten Freude. Außerdem ist derWeihnachtsmann ja schon alt und macht es nicht mehr lange. Ach ja,und die schnellen Gadgets, mit denen man durch die Luft fliegt, fandich auch gut."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMADAME (Nr. 10/2018, EVT 05.09.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleMADAME zur Veröffentlichung frei.Über MADAMEMADAME ist das Mode- und Luxusmagazin der etablierten liberalendeutschen Upper Class. Ein Magazin für anspruchsvolle undkonsumfreudige Leserinnen, die unabhängig vom Alter Wert auf Qualitätund intelligente Unterhaltung legen und exklusive Marken lieben. DieThemen von MADAME sind die ihrer Leserinnen: Mode & Schmuck, Beauty &Wellness, Kunst & Kultur, Reise & Design. Die Redaktion überzeugt mitopulenten Modestrecken, hintergründigen Essays und Reportagen sowieexklusiven Interviews - "sophisticated luxury since 1952". MADAMEerscheint monatlich mit einer verkauften Auflage von 97.141Exemplaren (IVW II/2018). Madame.de - der schönste Luxury Guide imNetz - präsentiert die Marke erfolgreich digital.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://blog.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, MADAME, übermittelt durch news aktuell