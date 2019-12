"Tatort - Für immer und dich" gewinnt Fernsehfilmpreis (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Auszeichnung beim Fernsehfilmfestival Baden-BadenDer diesjährige Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künsteging an den "Tatort - Für immer und dich" des SWR, ein Tatort mit dem Team ausdem Schwarzwald. Der Preis wurde am Freitagabend (29.11.) zum Abschluss desdiesjährigen Fernsehfilmfestivals Baden-Baden verliehen. Im "Tatort - Für immerund dich" durchleuchten Regisseurin Julia von Heinz und Drehbuchautor MagnusVattrodt die ambivalente Beziehung eines jungen Mädchens zu einem sehr vielälteren Mann.Begründung der Jury"Regisseurin Julia von Heinz und Drehbuchautor Magnus Vattrodt erzählen nah anden Figuren und psychologisch genau die Geschichte eines sexuellen Missbrauchs -durchwoben von gegenseitiger Abhängigkeit und zunehmender Gewalt, aus der diejunge Frau sich schließlich selbst befreien kann. Hervorragendeschauspielerische Leistungen, eine Kamera, die Räume eröffnet, Kostüm undAusstattung, Schnitt und Musik - alles trägt bei zu einem kongenialen undherausragenden Werk. Zudem zeigt der Film ganz nebenbei und selbstverständlich,dass wir in einer multiethnischen Gesellschaft leben", begründete die Jury ihreEntscheidung.Tatort SchwarzwaldDer "Tatort - Für immer und dich" mit Eva Löbau, Hans-Jochen Wagner, MeiraDurand und Andreas Lust ist eine Produktion des Südwestrundfunks. AusführendeProduzentin ist Franziska Specht, die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.Erstausgestrahlt wurde der "Tatort - Für immer und dich" am 10. März 2019 imErsten.Fotos über ARD-Foto.deWeitere Informationen unter:http://swr.li/swr-tatort-fuer-immer-und-dich-fernsehfilmpreis-2019Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4463019OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell