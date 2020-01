"Tatort": Friederike Kempter verabschiedet sich aus Münster

Köln (ots) - Die Münsteraner "Tatort"-Kommissarin Nadeshda Krusenstern(Friederike Kempter) ist einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Die Kollegin vonKommissar Frank Thiel (Axel Prahl) starb im "Tatort - Das Team", den das Ersteam Neujahrstag 2020 zeigte. Die Schauspielerin Friederike Kempter verabschiedetsich damit auch aus dem Team des "Tatort" Münster. In dem bereits abgedrehten"Tatort - Limbus" (Sendetermin: Frühjahr 2020) wird sie noch einmal zu sehensein.Friederike Kempter: "Man soll ja aufhören, wenn es am Schönsten ist! Das waren17 sehr, sehr schöne Jahre mit der allertollsten Tatort-Familie, und ich habejeden Drehtag mit meinen Kollegen sehr genossen. Und trotzdem ist es nun Zeitfür Neues."WDR-Fernsehfilmchef Alexander Bickel: "Der Ausstieg von Friederike Kempter ausdem Tatort Münster hinterlässt eine große Lücke. Ihre Figur der NadeshdaKrusenstern war mehr als nur ein Sidekick, sie war zugleich das Herz und derkühle Kopf im Team. Die große Spielfreude und das riesige Talent von FriederikeKempter sind ein enormer Gewinn für alle Beteiligten gewesen! Wir danken ihr für17 großartige gemeinsame Jahre in diesem Team."Beim "Tatort" aus Münster stand Nadeshda Krusenstern ihrem Chef Kommissar FrankThiel von Anfang an als Assistentin zur Seite ("Der dunkle Fleck",Erstausstrahlung: 20. Oktober 2002). In den ersten Fällen war sie nochPraktikantin in der Mordkommission, dann Kommissarsanwärterin. 2015 ("ErkläreChimäre", Erstausstrahlung 31. Mai 2015) wurde sie schließlich zurOberkommissarin befördert. Die junge Nadeshda war zwölf Jahre alt, als sie ausOdessa nach Deutschland übergesiedelte. Ihre Eltern betreiben die Kneipe"Kalinka" in Münster. Hier half sie mitunter auch aus. Ihre sehr gutenRussischkenntnisse waren für sie bei mehreren Fällen von Vorteil, zuletzt im"Tatort - Väterchen Frost" (Erstausstrahlung: 22. Dezember 2019). Hier wurde sievon einem russischen Mann im Weihnachtskostüm (Sascha Alexander Gersak)entführt.Zum festen Team des Münsteraner "Tatorts" zählen neben Kommissar Thiel und Prof.Boerne auch dessen Assistentin Silke "Alberich" Haller (ChrisTine Urspruch), dieStaatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) und der Taxifahrer HerbertThiel (Claus D. Clausnitzer). Im "Tatort - Limbus" wird Mirko Schrader, gespieltvon Björn Meyer, Kommissar Thiel zur Seite stehen. Es ist sein zweiter Auftrittbeim Münsteraner Tatort. Als Urlaubsvertretung für Nadeshda Krusenstern war erbereits im "Tatort - Spieglein, Spieglein" (Erstausstrahlung: 17. März 2019) zusehen.Fotos finden Sie unter: www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressdesk@wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4481526OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell