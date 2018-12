"Tatort - Damian" (SWR) am Sonntag, 23. Dezember im Ersten

Baden-Baden (ots) -Um einen Doppelmord, eine Brandleiche und einen von Ängstengeplagten Jurastudenten geht es im "Tatort - Damian" (SWR), demdritten Tatort-Einsatz aus dem Schwarzwald. Lars Hubrich und StefanSchaller schrieben das Drehbuch, das Stefan Schaller intensiv inSzene setzte. An der Seite von Eva Löbau spielt diesmal Carlo Ljubek,Thomas Prenn beeindruckt in der Titelrolle eines Studenten unterErfolgsdruck. Am Sonntag, 23. Dezember 2018 um 20:15 Uhr wird "Tatort- Damian" im Ersten ausgestrahlt.Franziska Tobler ermittelt ausnahmsweise mit Luka WeberFriedemann Berg hat sich bei einem Skiunfall einen kompliziertenBeinbruch zugezogen, deshalb arbeitet Franziska Tobler bei ihremaktuellen Fall mit dem Kollegen Luka Weber zusammen. Die beidenversuchen schon eine ganze Weile, den Mord an einer 17-Jährigen undihrem Tennislehrer aufzuklären und treiben an der Grenze zurÜberarbeitung. Eine neue Spur führt sie zu dem widerspenstigen PeterTrelkovsky, ein selbsternannter Frauenheld, der zurückgezogen imBauwagen lebt. Zu den von ihnen befragten Zeugen gehört JurastudentDamian. Auch er ist erschöpft, steht wegen seiner Prüfungen unterDruck und droht daran zu zerbrechen. Außerdem wird Damian von dunklenÄngsten geplagt. Seine Freundin Mia versucht ihm zu helfen, dringtaber nicht zu ihm durch. Die einzige Person, auf die er hört, istsein Kumpel Georg. Die Kommissare nehmen den verwirrten Damian nichtwirklich ernst, zumal er für den Tatzeitpunkt ein Alibi zu habenscheint. Sie folgen anderen Spuren, müssen außerdem an einem zweitenTodesfall arbeiten, denn eine Brandleiche wurde im Wald gefunden ...Thomas Prenn in seiner ersten Hauptrolle"Tatort - Damian" ist der dritte Film mit dem Tatort-Team aus demSchwarzwald. Carlo Ljubek ist darin ausnahmsweise an der Seite vonEva Löbau als Kommissar Luka Weber zu sehen, weil Hans-Jochen Wagnervor Drehbeginn krankheitsbedingt absagen musste. Im kommendenFrühjahr folgt der nächste Tatort Schwarzwald des SWR, dann wiedermit dem eingeführten Kommissarsduo Franziska Tobler und FriedemannBerg.Die Titelfigur des gestressten Jurastudenten Damian wird von demjungen Schauspieler Thomas Prenn gespielt, der die Überforderung unddie immer stärker wahnhaft wirkenden Züge dieser sensiblen Figureindrucksvoll miterleben lässt. Johann von Bülow und André Jung, LenaKlenke und Enno Trebs, Annika Kuhl und Christian Kuchenbuch, SteffiKühnert und Nora Waldstätten sind in weiteren Rollen zu sehen.Der "Tatort - Damian" ist eine Produktion des Südwestrundfunks fürDas Erste. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht, dieRedaktion liegt bei Katharina Dufner.Fotos unter www.ard-foto.deInfos und weiterführende Links unter: http://swr.li/tatortdamianDen Film vorab zur Ansicht finden akkreditierte Journalisten imVorführraum Das Erstehttps://presse.daserste.de/pages/vorfuehrraum/liste.aspx sowie imVorführraum des SWR Presseportals unter https://presseportal.swr.dePressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell