"Tatort - Damian" (AT): Drehstart für den 3. Tatort Schwarzwald

Baden-Baden (ots) - In der Regie von Stefan Schaller haben dieDreharbeiten zum dritten Fall aus dem Schwarzwald begonnen. DasDrehbuch zum "Tatort - Damian" (Arbeitstitel) schrieb Lars Hubrichgemeinsam mit Stefan Schaller. Es geht darin um einen Doppelmord,eine Brandleiche und zwei übermüdete Kommissare.Eva Löbau ist als Franziska Tobler im Einsatz. An ihrer Seiteermittelt diesmal Carlo Ljubek als ihr Freiburger Kollege Luka Weber,da Hans-Jochen Wagner krankheitsbedingt nicht zur Verfügung steht. Inseiner ersten Hauptrolle steht Thomas Prenn als Jurastudent Damianvor der Kamera, in weiteren Rollen spielen u. a. Enno Trebs, LenaKlenke, Johann von Bülow, Nora Waldstätten sowie André Jung. AlsKripochefin Cornelia Harms ist wieder Steffi Kühnert zu sehen."Soko Tennis" Friedemann Berg hat sich bei einem Skiunfall einenkomplizierten Beinbruch zugezogen, deshalb arbeitet Franziska Toblerbei ihrem aktuellen Fall mit dem Kollegen Luka Weber zusammen. Diebeiden versuchen schon eine ganze Weile, den Mord an einer17-jährigen und ihrem Tennislehrer aufzuklären und treiben an derGrenze zur Überarbeitung. Eine neue Spur führt sie zu demwiderspenstigen Peter Trelkovsky, ein selbsternannter Frauenheld, derzurückgezogen im Bauwagen lebt. Zu den von ihnen befragten Zeugengehört ebenfalls Jurastudent Damian. Auch er ist erschöpft, stehtwegen seiner Prüfungen unter Druck und droht daran zu zerbrechen.Außerdem wird Damian von dunklen Ängsten geplagt. Seine Freundin Miaversucht ihm zu helfen, dringt aber nicht zu ihm durch. Die einzigePerson auf die er hört, ist sein Kumpel Georg Die Kommissare nehmenden verwirrten Damian nicht wirklich ernst, zumal er für denTatzeitpunkt ein Alibi zu haben scheint. Sie folgen anderen Spuren,müssen außerdem an einem zweiten Todesfall arbeiten, denn eineBrandleiche wurde im Wald gefunden ...Hinter der KameraDer "Tatort - Damian" (AT) ist eine Produktion desSüdwestrundfunks für Das Erste. Kamera Andreas Schäfauer, SchnittSabine Garscha, Szenenbild Marcel Beranek, Kostümbild TinaKeimel-Sorge, Ton Tom Doepgen, Produktionsleitung Dieter Streck.Ausführende Produzentin ist Franziska Specht, die Redaktion liegt beiKatharina Dufner.Nächster Sendetermin des Teams"Tatort - Sonnenwende", der zweite Fall des ErmittlerduosFranziska Tobler und Friedemann Berg, wird am Sonntag, 13. Mai, 20.15Uhr im Ersten ausgestrahlt.Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 24016,annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell