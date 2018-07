Tate & Lyle: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

Tate & Lyle, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 09:16 Uhr) mit 664,4 GBP im Plus (+0.51 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Tate & Lyle haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Tate & Lyle ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,36 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,64 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Tate & Lyle erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 17 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 12 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 2 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (704,67 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 6,61 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 661 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Tate & Lyle erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Tate & Lyle ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tate & Lyle-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,95, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,79, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.