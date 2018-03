Tata Steel will insolventen Rivalen Bhushan übernehmen

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

MUMBAI (dpa-AFX) - Der indische Stahlkonzern Tata Steel übernimmt in seinem Heimatland den hochverschuldeten Rivalen Bhushan Steel.



Tata Steel setzte sich mit seinem Angebot bei den Bhushan-Gläubigern durch, wie das Unternehmen am Freitag in Mumbai mitteilte. Die Höhe der Offerte nannte der Konzern nicht. Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen.

In Indien läuft derzeit eine Welle von Übernahmen zahlungsunfähiger Hersteller, nachdem die Regierung mit einem neuen Insolvenzgesetz den Weg frei gemacht hatte. Unlängst hatte sich der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal zusammen mit der japanischen Nippon Steel & Sumitomo Metal die insolvente indische Essar Steel geschnappt.