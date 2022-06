Tata Elxsi und Lenovo arbeiten zusammen, um bewährte, skalierbare und einfach zu implementierende XR-Lösungen für Unternehmen anzubieten

Hannover, Deutschland und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Intelligente XR-Lösungen für die Bereiche Fertigung, Automobil, Gesundheitswesen und TransportTata Elxsi - ein führender Anbieter von Design- und Technologiedienstleistungen - und Lenovo - der globale Technologieriese - gaben heute ihre Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von intelligenten XR-Lösungen für Unternehmens- und technische Anwendungen bekannt.Tata Elxsi und Lenovo wollen End-to-End-Lösungen und -Dienstleistungen für Kunden anbieten, die die intelligenten XR-Geräte von Lenovo verwenden, die die Arbeit in großen und kleinen Büros und in der Industrie verändern. Tata Elxsi und Lenovo werden Unternehmen in die Lage versetzen, umfassende Lösungen für die digitale Transformation bereitzustellen. Diese erstrecken sich auf die Bereiche Konstruktion und Modellierung, Wartung und Reparatur, Remote-Zusammenarbeit, Arbeitssicherheit und Schulung usw. und tragen dazu bei, Kosten zu sparen, die Effizienz zu steigern und die Produktivität zu erhöhen.Lenovo bringt mit seiner intelligenten XR-Plattform ThinkReality Hardware- und Softwarekompetenz ein. Die Plattform bietet einen bewährten, skalierbaren und rationalisierten Weg vom Konzeptnachweis zur Produktivität für AR/VR-Anwendungen in Unternehmen und im Ingenieurwesen.Die Design2RealityTM-Praxis von Tata Elxsi bringt ein Team von Experten zusammen - Lösungsarchitekten, die beraten, Spezialisten, die technisch interagieren, und Technologen, die den Kunden Lösungen liefern. Dieser Bereich verfügt auch über Fachwissen in den Bereichen Design und Inhaltsentwicklung, allgemeine Anwendungsentwicklung, Metaverse als Service, Systemintegration, Managed Services und Infrastrukturunterstützung, um Anwendungsfälle in den Branchen Fertigung, Automobil, Gesundheitswesen und Transport zu unterstützen.Aditya S Chikodi - Business Head und General Manager of Design & Innovation bei Tata Elxsi, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Lenovo bei der Entwicklung immersiver Lösungen und der Förderung bahnbrechender Innovationen in neuen Technologien.AR-/VR-Technologien fördern die Ergebnisse der Zusammenarbeit aus der Ferne, um die Produktivität zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Tata Elxsi und Lenovo arbeiten gemeinsam daran, zukunftsorientierte Kunden bei der Skalierung auf die nächste große Welle immersiver Erfahrungen - das Metaverse - zu unterstützen und die Einführung von XR zu beschleunigen."Vishal Shah, General Manager of Commercial AR/VR bei Lenovo, sagte:"Speed-to-Solution wird Firmen einen First-Mover-Vorteil im entstehenden Metaverse für Unternehmen verschaffen. Das ThinkReality-Lösungsportfolio bietet bessere Wege zur Bereitstellung und Skalierbarkeit für Unternehmen, indem es die richtige Kombination aus Hardware, Software und Dienstleistungen von Lenovo und Tata Elxsi bietet".Über Tata ElxsiTata Elxsi gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Design- und Technologiedienstleistungen in verschiedenen Branchen, darunter Automobil, Rundfunk, Medien, Kommunikation, Gesundheitswesen und Transport. Die Extended Reality-Praxis von Tata Elxsi hat Pionierarbeit geleistet und unterstützt Kunden bei der Entwicklung innovativer XR-Erlebnisse, der Bereitstellung neuer Inhalte und Dienste, der Kostensenkung, der Produktivitätssteigerung und der schnelleren Markteinführung. Mit bereichsübergreifendem Fachwissen in den Bereichen Forschung, Design und Inhaltsentwicklung, Technologieinnovation, Systemintegration und Infrastrukturunterstützung hilft Tata Elxsi Unternehmen, ihre Metaverse-Reise zu beschleunigen.LENOVO und THINKREALITY sind Marken von Lenovo. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Logo https://mma.prnewswire.com/media/742257/Tata_Elxsi_Logo.jPressekontakt:Tata Elxsi: Hari Balan,Unternehmenskommunikation,Telefon: +91 80 2297 9123,E-Mail: vineet.mayer@jubl.comOriginal-Content von: Tata Elxsi, übermittelt durch news aktuell