AB Tasty, die Plattform für Experience-Optimierung, gibt die Integration mit Microsoft Dynamics 365 Commerce bekannt

New York (ots/PRNewswire) -AB Tasty ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf Experience Optimierung und Feature-Management spezialisiert hat. Es gab heute eine weitere Ergänzung seines Integrations-Ökosystems mit Microsoft Dynamics 365 Commerce bekannt. AB Tasty gehört zu den ersten Plattformen für Experience Optimierung (EOP), die direkt in Dynamics 365 Commerce integrierbar sind, um personalisierte, reichhaltige und nahtlose Online-Einkaufserlebnisse zu bieten.„AB Tasty und Microsoft Dynamics 365 Commerce haben ein gemeinsames Ziel: Marketing- und E-Commerce-Teams dazu befähigen, ihre Aktivitäten auf effiziente Weise durchzuführen und ihren KundInnen ein optimiertes Einkaufserlebnis zu bieten", erläutert Alix de Sagazan, Mitgründerin und Co-CEO von AB Tasty.„Mit dieser Integration können Unternehmen ihre Ideen ganz einfach validieren, spekulatives Vorgehen beenden und datengestützte Entscheidungen treffen, um dadurch ihren KundInnen innovative ‚Wow'-Erlebnisse und personalisierte Touchpoints zu bieten", betont Alix de Sagazan.Aufgrund der dynamischen und schnellen Veränderungen des Kaufverhaltens benötigen Unternehmen eine hohe Agilität, wie sie durch kontinuierliche Website-Optimierung auf die Wünsche ihrer KundInnen reagieren können. Ob E-Commerce-AnbieterInnen ihre Conversion Rates steigern, die Auftragssummen erhöhen oder die Anzahl der Anrufe beim Kundendienst senken möchten ... Mit der intuitiven Low-Code-Lösung von AB Tasty erhalten Marketingteams die Möglichkeit, ihre Ideen zu testen und zu validieren sowie die Markteinführungszeiten zu verkürzen.Und zum ersten Mal können Tausende von KundInnen, die bereits mit Dynamics 365 Commerce arbeiten, AB Tastys EOP nutzen, um digitale Touchpoints zu testen – von Bildern auf Produktseiten über die Platzierung von Handlungsaufforderungen (CTAs) bis hin zu personalisierten Werbeaktionen. Zur Erleichterung von datengestützten Entscheidungen mit hoher Wirkung für das gesamte Unternehmen werden alle Ergebnisse in einem einzigen Dashboard gesammelt.„Unsere Integration mit Microsoft Dynamics 365 Commerce verschafft den Nutzerinnen und Nutzern zahlreiche Vorteile, um auf Experimentier- und Personalisierungsfunktionen an einem Ort zuzugreifen. Sie erhalten dadurch eine hohe Agilität bei ihren Abläufen und können zudem eine kanalübergreifende Einkaufsreise für ihre EndkundInnen gestalten. Dies sind zwei wesentliche Voraussetzungen beim aktuellen und weiter zunehmenden Konkurrenzdruck im E-Commerce", erläutert Jean-Yves Simon, VP Product bei AB Tasty.Durch die Integration von AB Tasty können Unternehmen experimentieren, analysieren und dann nur die besten Optimierungsstrategien umsetzen, um erstklassige Einkaufserlebnisse zu bieten. Die Integration bietet Online-Marketern ferner:- die einfache Integration von AB Tasty durch Tag-Implementierung in Dynamics 365 Commerce in weniger als 5 Minuten.- die Validierung der Customer Experience durch Experimente. Unternehmen können alles testen, von der Landingpage-Optimierung bis zur Effizienz von Drittanbieteranwendungen.- die Schaffung von hochgradig kuratierten Customer Experiences durch Eins-zu-eins-Personalisierung, um den richtigen Kunden zum besten Zeitpunkt Relevanz zu bieten.- die Verbesserung der operativen Agilität von digitalen Schaufenstern, um sich schnell an verändertes Kundenverhalten anpassen zu können.„Wir freuen uns, AB Tasty als Anbieter für Experience Optimierung begrüßen zu dürfen, den unsere KundInnen über Microsoft AppSource nutzen können,", sagte Balaji Balasubramanian, General Manager, Business Applications Group bei Microsoft. „Kontinuierliches Experimentieren und Optimieren spielt eine große Rolle bei der Schaffung von großartigen Einkaufserlebnissen, und durch die Integration von AB Tasty in Microsoft Dynamics 365 Commerce gelangt das Experimentieren direkt in die digitalen Schaufenster der Microsoft-Kunden", betont Balasubramanian weiter.Die Integration steht den mehr als 900 Kunden auf der ganzen Welt direkt auf AB Tastys Plattform zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Microsoft AppSource (https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365-for-operations/abtasty.abtasty_tag).Über AB TastyAB Tasty ist ein weltweit führender Anbieter von Feature-Management-, Experimentier- und Personalisierungslösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Ideen zu validieren und gleichzeitig die Wirkung zu maximieren, das Risiko zu minimieren und die Markteinführung zu beschleunigen. Mehr als 900 Unternehmen nutzen die Lösungen von AB Tasty und Flagship, um ihre Marketing-, Produkt- und Entwicklungsteams aufeinander abzustimmen und eine höhere Effizienz, geringere Kosten und optimale End-User Experiences zu gewährleisten. AB Tasty wurde 2013 in Paris gegründet und richtet sich an Unternehmen, die durch kontrolliertes Experimentieren nur die besten Ideen umsetzen wollen, um ihre EndkundInnen besser zu bedienen. AB Tasty hat 11 Niederlassungen auf der ganzen Welt und mehr als 250 MitarbeiterInnen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte:www.abtasty.com/de.MedienkontaktAnnie Nguyenannie.nguyen@abtasty.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1527362/AB_Tasty_Logo.jpgPressekontakt:01 86 95 01 87Original-Content von: AB Tasty, übermittelt durch news aktuell