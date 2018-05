Taste Festivals und Diageo: wo Getränke, Küche und Kultur aufeinandertreffen

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

London (ots/PRNewswire) -Feinschmecker und Spirituosen-Liebhaber aufgepasst! Ab Mai 2018werden Diageo, die Anbieter einiger der beliebtesten Spirituosen undder kulinarische Marktführer Taste Festivals gemeinsam ein Fest derGaumenfreuden erster Güte veranstalten.IMGs Taste Festivals, das populärste Kulinarik-Fest der Welt, hateine exklusive, globale Partnerschaft mit Diageo, demSpirituosen-Unternehmen hinter einigen der beliebtesten Marken derWelt, darunter Johnnie Walker, Tanqueray, Ketel One, Ciroc, DonJulio, Bulleit und Zacapa, bekannt gegeben. Die Ankündigung wurde miteinem Event in dem Londoner Restaurant Margot gefeiert.Branchenführer wie der bekannte Meisterkoch Alex Atala, der gefeierteGastro-Journalist Andrea Petrini, Manoella Buffara und Lauren Motestießen auf diese völlig neue Art von Partnerschaft an, die dieVerbindung zwischen Speise und Trank auf eine ganz neue Ebene hebt.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/689421/Diageo_and_Taste_Festivals.jpg )Top-Barmixer werden zusammen mit den weltweit berühmtesten Köchennoch nie dagewesene Erlebnisse kreieren, um Gourmets undCocktail-Liebhabern neue Einblicke in das Kombinieren von Speisen undSpirituosen mit verschiedenen Zutaten, Aromen und Rezepten für jedenAnlass zu vermitteln.Festivalbesucher auf der ganzen Welt können intensive Gaumkitzelbeim Genuss des Kult-Getränks Johnnie Walker, des traditionsreichenKetel One Vodka und des von Barkeepern bevorzugten Gin Tanqueray - umnur einige zu nennen - erleben. Eben noch haben sie eine Schürzeangelegt und in einem Nachbau des originalenJohnnie-Walker-Lebensmittelladens gelernt, Cocktail-Zutaten so zukombinieren, dass die natürlichen Aromen der Spirituosen verstärktwerden. Im nächsten Augenblick sitzen sie in der Ketel One VodkaKitchen und "shaken" einen herrlich altmodischen Bloody Mary zumNachmachen für zu Hause mit Freunden oder betreten die Tanqueray Barfür einen Aperitif, bevor sie sich ansehen, wie die besten Köche undBarkeeper der Stadt Seite an Seite ihr Können demonstrieren.Nicht nur bei den Taste Festivals, sondern auch an den TasteTuesdays und bei den Taste Residences wird es aufregende neueMöglichkeiten geben, zu erleben, wie Cocktails und Mahlzeitenzusammenkommen. Die Taste Tuesdays sind eine neue Serie vonmonatlichen Veranstaltungen in Restaurants auf der ganzen Welt undTaste Residences sind exklusive Erlebnisse, bei denen der Chefkoch anden Tisch kommt.Cristina Diezhandino, Scotch Category Director und ManagingDirector von Diageo Reserve, sagte: "Wir freuen uns, diePartnerschaft zwischen Diageo und Taste Festivals bekannt zu gebenund damit eine neue Ära einzuläuten und zu feiern, in der die Weltder Speisen und Getränke näher zusammenrückt als je zuvor.Ich beobachte immer häufiger, dass Menschen aus aller Welt sichmehr von ihrem Essen und Trinken erwarten. Sie wollen wissen, welcheInhaltsstoffe ihre Lebensmittel und Getränke haben und woher siekommen. Sie wollen wissen, wie ihre Speisen und Getränke zubereitetworden sind, möchten lernen, es zu Hause nachzumachen, und wünschensichinsgesamt ein Erlebnis, bei dem sie stärker mit einbezogenwerden."Anya Haarhoff, Global Reserve Commercial Director von Diageo,erklärte: "Diese Partnerschaft, die sich über mehrere Jahreerstrecken wird, bietet sowohl Spirituosen-Kennern als auch denLiebhabern der feinen Küche ganz neue Genüsse, alle am gleichen Ort,und wir sind stolz, dass dabei einige unserer beliebtesten Marken wieJohnnie Walker, Zacapa und Tanqueray eine zentrale Rolle spielenwerden. Wir sind gespannt auf die Zusammenarbeit mit Taste Festivalsund freuen uns, Millionen von Feinschmeckern auf der ganzen Weltdiese aufregenden Erlebnisse ermöglichen zu können."Justin Clarke, SVP & Managing Director of Culinary, IMG, sagte:"Die Leute zeigen wachsendes Interesse am Erstellen vonAroma-Profilen und an Experimenten mit Spirituosen und Gerichten. Wirkombinieren Diageos populärste Marken mit unserer globalenTaste-Festivals-Plattform, um neue aufregende, die Sinnestimulierende Konzepte zu entwickeln, die das Beste aus der Welt derkulinarischen Genüsse und Spirituosen zusammen zelebrieren.Wir können es kaum erwarten, die neuesten Rezepte, Tipps undTrends von Spitzenköchen und Barmixern mit einem weltweiten Publikumzu erkunden und zu teilen ? ganz gleich, ob durch unsere Festivalsoder die neuen Taste-Tuesdays- und Taste-Residence-Events.Taste Festivals werden jährlich von mehr als 500.000 Menschen inStädten wie London, Mailand, Athen, Amsterdam, Dublin, Moskau, Rom,Sydney, Sao Paulo und Hongkong besucht.Die Auftaktveranstaltung zur Feier der Partnerschaft fand amFreitag, dem 11. Mai, in London statt und wurde von branchenführendenExperten aus der Welt des Essens und Trinkens besucht. Serviertwurden von Manoella Buffara kreierte Köstlichkeiten und Cocktails vonDiageo Globals Cocktail-Expertin Lauren Mote.REDAKTIONELLE HINWEISEÜBER DIAGEODiageo ist weltweiter Marktführer in der Alkoholindustrie miteinem umfangreichen Markenangebot, darunter Johnnie Walker,Tanqueray, Zacapa, Buchanan's und Windsor Whiskys, Smirnoff und CîrocWodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Ketel One und Guinness.Diageo ist an der London Stock Exchange (DGE) und der New YorkStock Exchange (DEO) börsennotiert und unsere Produkte werden in über180 Ländern auf der ganzen Welt vertrieben. Weitere Informationenüber Diageo, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Marken undLeistungen finden Sie unter http://www.diageo.com.Besuchen Sie Diageos internationale Website für denverantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol mit vielen Informationen,Initiativen und Anregungen zum Austausch bewährter Praktiken aufhttp://www.DRINKiQ.com .Leben feiern ... jederzeit, überall.ÜBER IMGIMG ist ein weltweit führendes Unternehmen in Sport, Mode,Veranstaltungen und Medien und ist in über 30 Ländern geschäftlichtätig. Das Unternehmen managt einige der berühmtestenPersönlichkeiten aus Sport und Mode, organisiert jedes Jahr Hundertevon Live-Veranstaltungen und markenrechtlich geschütztenUnterhaltungserlebnissen und ist ein führender Produzent undBetreiber von Sport- und Unterhaltungsmedien. IMG beschäftigt sichauch mit sportlichem Training und dem Aufbau von Ligen sowie demMarketing, der Medienarbeit und der Lizenzierung von Marken,Sportorganisationen und akademischen Institutionen. IMG gehört zumEndeavor-Netzwerk (früher WME | IMG genannt).Pressekontakt:Smarts Communicatetaste@smartscommunicate.com+44(0)28-9039-5549IMGJoanna.robertson@img.com+44(0)20-8233-6854Original-Content von: Diageo, übermittelt durch news aktuell