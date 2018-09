New York (ots/PRNewswire) - Task Essential schweizer Hautpflege:"Wir versprechen keine Wunder, aber ... wir versprechen einekompromisslose Qualität."TASK hat sich in den letzten Jahren seinen guten Ruf aufgebaut,indem das Unternehmen seinen Kunden und Partnern gleichbleibendhochwertige Unisex-Produkte mit besonders hochwertigen, seltenenInhaltsstoffen, darunter roten Schneealgen, anbietet. Bei rotenSchneealgen mit einem Preis von mehr als 7000 $ pro Kilo handelt essich um einen revolutionären Wirkstoff mit der Fähigkeit, dieKollagenproduktion in der Haut anzuregen und dadurch dieFeuchtigkeitszufuhr und Geschmeidigkeit der Haut schnell zuverbessern (Klicken Sie hier (https://www.dropbox.com/s/fxusvjjrguthaas/Snow-Algae-Powder_The_Secret_of_Snow_Algae_Guide_Expression_Cosmetique_2014.pdf?dl=0), um den Artikel zu lesen).TASK erkennt die Tendenzen des digitalen Einzelhandelsmarkts undglaubt, dass der Einzelhandel nicht mehr von den traditionellenEinzelhändlern beherrscht wird, die zusammen mit großen Herstellernunabhängigen Marken das Leben schwer gemacht und beispiellose Gewinneauf Kosten der Verbraucher erzielt haben. TASK betrachtet denVerbraucher im digitalen Zeitalter als die treibende Kraft für seineMarkenstrategie und als den wichtigsten Faktor für den Einzelhandel.TASK senkt seine Preise ohne Auswirkungen auf die Qualität seinerProdukte, um dieser neuen Dynamik gerecht zu werden. Dieser Preis-und Mentalitätswandel ist im Einzelhandel, insbesondere im BereichHautpflege, längst überfällig. TASK dankt allen Kunden, die seinenProdukten und Markenwerten treu geblieben sind. TASK freut sichdarauf, seinen Kunden endlich die bestmöglichen Hautpflegelösungen zueinem realistischen Preis anzubieten, den sie verdient haben.www.taskessential.comPressekontakt:Markos DrakotosTel: 212-567-2211info@taskessential.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/721181/TASK_Essential_Logo.jpgOriginal-Content von: TASK Essential, übermittelt durch news aktuell